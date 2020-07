Cecilia Bolocco: amores y dolores de la Miss Universo que soñó con ser la Primera Dama de los argentinos

Diva indiscutida en Chile, se hizo conocida en la Argentina por su matrimonio con el ex presidente Carlos Menem. Historia de una mujer que recientemente anunció que buscará el amor por tercera vez

La vida de “la Bolocco” sería un buen culebrón. Hay amor, belleza, desengaños, poder, infidelidades y una heroína que se reinventa una y otra vez. Su existencia parece ser la encarnación del dicho “una de cal y otra de arena” Nació en cuna de oro, hija de un empresario, dueño de una autopartista y de una empresa de televisores, pero acusado de enriquecimiento ilícito. Es la tercera de cinco hermanos, pero uno de ellos falleció en un accidente. La coronaron Miss Universo, pero la descartaron como Miss Sudamérica. Se casó con Carlos Menem, se convirtió en su esposa pero también en su garante judicial. Soñó con ser Primera Dama y pasear por la Quinta de Olivos pero terminó acompañando a su marido detenido en una quinta en Don Torcuato. Tuvo un único hijo, Máximo a quien ama con locura, pero un tumor cerebral casi se lo arrebata.

Bolocco y una foto que posteó en su Instagram junto a su «cachorrito», como llamo a su hijo, Máximo

Si algo no se puede negar de Bolocco es su porte y su determinación para lograr sus metas. Quizá esas características se forjaron en las duras clases de ballet clásico que tomó desde los cuatro a los 18 años. Su belleza no pasaba desapercibida entre sus compañeros del colegio bilingüe; la eligieron reina de los estudiantes e insistieron para que se presentara a Miss Chile. Ella dudaba. “No sabía en realidad si hacerlo, porque si ganaba iba a quedar con el rótulo de Miss y mi sueño era ser una mujer independiente y emprendedora”.

Las dudas se acabaron en abril de 1987 cuando con 21 años se presentó como candidata a Miss Chile y arrasó. Los siguientes reinos a conquistar fueron Miss Sudamérica y Miss Universo. Al primero llegó confiada, pero la eliminaron en primera ronda. Al día siguiente voló a Singapur ya no tan segura de su triunfo. En la soledad de su cuarto de hotel decidió que podía rendirse o avanzar. Eligió lo segundo. El 27 de mayo de 1987 se coronó como Miss Universo, la primera chilena en lograrlo. Hay que volver a esa década para entender lo que significaba ese título. Todavía no había llegado el boom de las súper modelos ni la alfombra de los Oscar era el sitio de la elegancia y el estilo. En ese momento, los concursos de belleza, lejos de ser cuestionados, eran el único territorio del glamour.

Bolocco tuvo que quedarse tres meses en Estados Unidos por los compromisos de su reinado, “Todo era magnífico, pero ¿con quién lo compartía? Si lo lindo de la vida es compartir”.

Por eso, la victoria de esa bonita compatriota de 1,67 metros pero personalidad arrolladora, en el país trasandino, se consideró “un triunfo nacional”. Hasta el temible dictador Augusto Pinochet le mandó un mensaje: “En nombre propio, y del gobierno que presido, le hago llegar mis más sinceras congratulaciones por el título obtenido tan merecidamente por usted, como fiel representante de la belleza y simpatía de la mujer chilena”.

Pero nuevamente los claroscuros. Mientras todo un país festejaba su reinado, Bolocco estaba sola. Recibió casi cien mil dólares en premios (dinero, joyas, ropa, un auto, pasajes, piezas de cristalería y cuchillería y hasta cien películas en videocasetes), pero, obligada a cumplir con distintos compromisos, regresó a Chile tres meses después de su coronación.

La recibieron como a una reina –literal-. Agasajos, homenajes, aplausos; en medio de tantas actividades le preguntaron qué opinaba de las protestas de los universitarios que reclamaban contra un sistema de estudios conocido como uno de los más desiguales del mundo. “Que los estudiantes se dediquen a estudiar”, contestó. Hoy reconoce que esa respuesta fue “una barbaridad de mucha arrogancia”.

Fue la primera y hasta ahora única chilena que ganó el título de Miss Universo

Se radicó en Los Ángeles y al terminar su reinado aseguró: “Soy la mejor Miss Universo que haya existido”. Sin la frente marchita volvió a su país y condujo Porque hoy es sábado y Martes 13. El país natal pareció quedarle pequeño, por eso amplió su horizonte y se fue a trabajar en la poderosa CNN en español, luego pasó a Telemundo. Condujo dos ciclos y mostró que era más que una cara bonita: ganó dos premios Emmy.

Fue en CNN que comenzó a noviar con el productor Michael Young. Un amor con una característica que mantuvo siempre en sus relaciones y amistades: personas poderosas que le brindaban acceso a esos lugares donde nunca se obedece pero siempre se manda.

El casamiento de Bolocco fue cubierto por todos los medios y dio nacimiento al periodismo de espectáculos en Chile

La ex Miss y el productor festejaron su boda en el Palacio Cousiño de Santiago, el 3 marzo de 1990. Decenas de periodistas y cámaras de televisión cubrieron el evento que se llevó el título merecido y obvio de “la boda del año”. Para su traslado, la novia usó el carruaje presidencial, que por primera vez se prestaba para un evento no oficial. Tres sacerdotes oficiaron la ceremonia religiosa. Entre los mil invitados a la fiesta –todos de obligado smoking o vestido largo- figuraban Augusto Pinochet y Patricio Aylwin.

La boda, transmitida en vivo por televisión, logró 80 puntos de rating. La novia lució un vestido con una cola de cinco metros y su cabellera castaña. En el medio de la fiesta se escuchó un cañonazo que se interpretó como “la señal para brindar”. Error era una bomba colocada en la zona, pero sin víctimas ni demasiados daños, la fiesta siguió sin interrupciones.

La boda de Cecilia Bolocco con Michael Young se recuerda como “el evento social más importante de Chile”

Pero la boda del año no siempre resulta en matrimonio eterno. Los recién casados se fueron a vivir a Nueva York y luego a Miami, pero a los seis años la pareja se divorció. Hubo rumores acerca de la sexualidad de él y el amor genuino de ella. En una entrevista Bolocco se sinceró: “Nuestro matrimonio nunca fue una verdadera unión. Esa complicidad que uno busca en una relación de pareja no se dio.” y siguió “Yo trabajaba mucho. El no trabajaba, armaba proyectos que no tuvieron éxito y hubo un desbalance muy profundo. Para él fue difícil estar en esa situación y verme a mí que cada vez me iba mejor”. El vínculo civil fue anulado por un juzgado y el religioso, por el Vaticano.

Después de hacer de malvada en una novela, la ahora rubia Cecilia volvió a su tierra donde sabía que –contrariando al dicho- era reina y también profeta. Se puso a la cabeza del programa Viva el lunes que arrasaba en audiencia. A la par comenzó un romance con Kiké Morandé, un amor perfecto salvo por el detalle que él estaba casado y con tres hijos. La situación escandalizó a los chilenos, un país conservador que recién aprobó el divorcio en el año 2004.

El primer matrimonio duró seis años

Morandé dejó a su familia para formalizar con “la Cecilia”, pero la relación no prosperó y volvió con su familia. Si Bolocco sufrió lo disimuló bien. Inició un romance con el músico Keko Yunque y luego una relación amistosa con el escritor éxito del momento: Paulo Coelho.

Si el amor era esquivo, en lo profesional no le podía ir mejor. A Viva el lunes se le sumó un ciclo radial, la conducción del Festival de Viña del Mar, una participación en la telenovela Yo soy Betty, la fea y un nuevo programa de televisión llamado La noche de Cecilia. A la par que su fama se consolidaba, su fortuna crecía con contratos de publicidad, presentaciones y salarios de varias cifras.

Fue para una entrevista con este ciclo que cruzó la cordillera para entrevistarse con Carlos Menem en sus últimos meses como presidente. Se conocieron el 12 de septiembre de 1999 y se casaron el 26 de mayo de 2001. El encuentro fue en Anillaco, en “La Rosadita”, la casa del ex presidente que con sus 600 metros contrastaba con el resto en una ciudad donde la plaza, la calle principal y el Jardín de Infantes llevaban su nombre.

Cuando se casaron ella tenía 36 y él el doble, 72. (Foto: NA)

Tuvieron una boda al límite entre lo popular y lo grotesco, lo romántico y lo inverosímil. Las crónicas cuentan que en La Rioja se vivió la boda con pasión. En los locales de regionales se conseguían objetos de recuerdo con frases alusivas como “Caramba con el turquito, vaya a saber con qué verso, la conquistó a la niña más linda del universo”. La boda no se realizó en Anillaco sino en la casa del gobernador, la fiesta fue en el Polideportivo. Cuando terminó la ceremonia, el centenar de periodistas y fotógrafos chilenos y argentinos que cubrían el evento empezaron a gritar “piquito”, “piquito”, algo que el flamante matrimonio no concedió.

Carlos Menem, junto a su esposa Cecilia Bolocco, y Alberto Pierri, saludan luego del acto procelitista en el estadio de Laferrere ( NA:Mariano Sanchez)

En el Polideportivo, dos mil personas estaban invitadas a compartir un locro, la temperatura en el lugar llegaba a los 40 grados. Los invitados sentados en las mesas lo recibían en elegantes cazuelas, los que estaban en las gradas lo comían en viandas de plástico. La pareja bailó el tradicional vals y cortó una torta de 400 kilos que ocupaba cinco mesas. Bolocco miraba y sonreía. Como la Mona Lisa nunca se supo si era sonrisa de alegría, miedo, asombro o todo junto.

La pareja se casó en la capital riojana. Zulemita no cedió la casa de Anillaco para la fiesta (NA)

En sus deseos de pasar su reinado a la Argentina, la novia y luego esposa acompañó a su pareja a varios actos partidarios y posó para la revista Para Ti. Se peinó como Evita y cubrió su cuerpo semidesnudo con una estola con la bandera argentina. Lo que pensó como homenaje se interpretó como burla.

La tapa de la revista Para Ti que causó polémica

Trece días después de la boda, el juez Jorge Urso le comunicó a Menem que quedaba arrestado por considerarlo supuesto jefe de una asociación ilícita que había desviado un cargamento de armas a Croacia y Ecuador. La luna de miel programada en Río de Janeiro, Miami y Damasco mutó entonces por un arresto domiciliario. La mujer que soñaba con acompañar a su esposo en la Quinta de Olivos como Primera Dama se encontró confinada como garante judicial en una quinta de Don Torcuato. Cinco meses y medio después el ex presidente quedó en libertad.

Acompañando a su marido detenido, Bolocco aseguraba: Hoy mi realidad es Don Torcuato. Yo me casé con él y voy a estar siempre a su lado. Foto: DANIEL VIDES. NA

Libres, el matrimonio vivía altibajos. Ella permanecía largo tiempo en Chile y él en Buenos Aires. En 2003 anunciaron que tendrían un hijo. “Sería muy egoísta tener un hijo a los 70 años ¿quién lo va a cuidar? ¿El próximo marido de ella?”, decía una sarcástica Zulemita. Máximo Saúl Menem Bolocco nació en una exclusiva clínica de la capital chilena el 20 de noviembre de 2003. Su padre estaba en La Rioja y escuchó su primer llanto por celular.

Bolocco había dicho que el bebe se llamaría Carlos Saúl, finalmente su nombre fue Máximo Saúl. (FOTO: ARCHIVO NA)

Pero el niño, lejos de unir la pareja, la distanció más. Pasaban largo tiempo separados cada uno viviendo de un lado de la Cordillera. En 2005, ella reconoció que no era prioridad en la vida del ex presidente. Todo estalló dos años después cuando apareció retratada semidesnuda tomando sol en Miami junto Luciano Maroccino, “un amigo” según ella. Al tiempo la pareja firmó su divorcio legal mientras Menem sostenía que si hubiese ganado las elecciones presidenciales de 2003 todo “hubiera sido distinto”.

Las imágenes que provocaron el divorcio con el ex presidente Menem

De vuelta en su país, Bolocco siguió protagonizando éxitos en la televisión. Pero como a una verdadera reina, aunque se la veía mucho en pantalla, de su vida privada se contaba poco. En algunas entrevistas dejaba entrever lo difícil que era criar sola a su hijo. “Hubo momentos tristes y muy fuertes porque le hizo mucha falta tener un papá. Mi vida es muy femenina, me hacía falta que tuviese esa energía masculina, ese apoyo de un papá”.

A comienzos de 2016, Bolocco volvió a intentar el amor, nuevamente con un hombre poderoso: José Patricio “Pepo” Daire, presidente del holding CF Inversiones y copropietario de la productora Chile Films. “Es una bendición. Estoy tan feliz porque veo a mi hijo y a los hijos de Pepo tan contentos… Es pura felicidad. Él es un compañero, el hombre para mí”.

Mientras en su vida profesional el éxito era lo cotidiano, las relaciones tormentosas se sucedían en su vida privada (Verónica Guerman / Teleshow.com)

Parecía que por fin lograba la felicidad cuando vino el peor masazo. En noviembre de 2018 Máximo fue operado de un tumor cerebral. Su madre sintió que entraba en, como lo describió, un “túnel de la muerte”. Por dos años dejó todo para cuidarlo. Por meses estuvo sin dormir, tensa, alerta pero firme junto a su hijo.

Luego de una recuperación compleja, Bolocco asegura que aunque lo que vivió fue pesadillesco “ha sido el camino más duro y desgarrador de mi vida, pero sin duda el más bello” porque hoy más que nunca está “enamorada de mi hijo, de Pepo y de la vida”.

Con Máximo recuperado, Cecilia y Pepo retomaron los planes de casamiento. “Aunque el dolor no se irá nunca…”. La boda se concretaría este año. Según los cuentos “serán felices y comerán perdices”, pero con la Bolocco nunca se sabe.

Bolocco junto a su actual pareja y futuro marido, José Patricio Daire (Teleshow)