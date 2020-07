Chi Hyun Chung positivo a Covid-19 recibe oxígeno, denuncia que quieren cerrar su clínica y dice que su “interés prioritario no es la elección”

PERSECUCIÓN POLÍTICA AL DR. CHI

Rubén Costas me envió auditor de parte del SEDES, con la única finalidad del cierre de la clínica Ucebol. Y quitar mi título de médico y meterme al proceso de investigación fiscal para la detención preventiva… por el hecho de haber atendido al pastor Elías en su momento más necesitado cuando no conseguían la UTI. Y cosa que al retirar de la clínica al pastor Elías, falleció al cabo de 6 horas, porque el lugar donde lo llevaron no contaba con el respirador. No vamos a permitir que estos verdes estén amedrentando a los médicos. Y haciendo la persecución política en plena pandemia.

