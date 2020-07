Choquehuanca niega división interna y le dice a Murillo: ama llula, ama sua y ama qhilla

El candidato a vicepresidencial David Choquehuanca negó esta tarde la división señalada por el ministro de Gobierno Arturo Murillo al interior del MAS y proclamó la cultura de la unidad en su partido que intenta retornar al poder en las próximas elecciones generales.

“Sr. Murillo y a muchos otros que nos quieren dividir: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Qhilla (No seas flojo) ¡Viva la cultura de la unidad! Volveremos a recuperar nuestra democracia, la estabilidad, la certidumbre y la esperanza para nuestro pueblo”, escribió en su cuenta de twitter.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El ministro dijo en la ciudad de Sucre tener información en sentido que el ala radical del MAS está presionado al candidato Choquehuanca para que renuncie porque es uno de los que no quiere priorizar la muerte ni la confrontación.

Murillo acusó a Evo Morales de ser el mentor de las acciones de violencia que se desarrollan en algunos lugares del país, como en K’ara K’ara o el Trópico de Cochabamba, donde se produjeron voladura de torres de comunicación y otros hechos de violencia atribuidos por el gobierno a los seguidores del expresidente.

“Lo digo sin ningún temor, Evo Morales desde que nació a la vida política alimentó y sembró muertos toda su carrera y toda su gente necesita sangre para vivir”, declaró Murillo al recordar el asesinato del teniente Andrade y otros policías en el Chapare a donde fueron a luchar contra el narcotráfico.

Fuente: erbol.com.bo