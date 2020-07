Cochabamba: Asambleísta denuncia que cadáveres se acumulan en el hospital de Quillacollo

La asambleísta Lizeth Beramendi (UNICO) denunció hoy que varios cadáveres amanecieron acumulados en el patio del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo luego de que la morgue de ese centro colapsara. Carlos Calliconde, director del centro hospitalario de segundo nivel señaló que, según los primeros informes que recibió, los cuerpos estaban a la espera de que sean recogidos por familiares y funerarias.

Quillacollo, a 12 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, es uno de los municipios más grandes de Cochabamba, y tiene un centro de salud con grandes limitaciones que se ahondaron ahora que explotaron los casos de coronavirus.

Beramendi mostró en su cuenta oficial de redes sociales una serie de videos e imágenes de cajones que permanecen en el patio de este nosocomio con varios cuerpos. “La morgue ha sido rebasada y los cuerpos están fuera del nosocomio, en el patio”, aseguró y mostró cómo cerraban uno de los cajones que permanecía allí.

Denunció también: “El Alcalde de Quillacollo no ha venido, no ha dado la cara. El personal de este lugar se ha visto en la obligación de sacar los cuerpos fuera de este hospital, no solo por bioseguridad, sino porque no hay campo en el espacio donde se guardan los cuerpos”, indicó.

Calliconde confirmó que la capacidad del hospital fue rebasada, que sin ser un hospital COVID-19 habilitaron un piso del centro para atender los casos de coronavirus, pero que este espacio quedó chico frente a la necesidad y casos que llegan cada día.

Quillacollo es el tercer municipio con más casos de coronavirus del departamento y tiene un centro de segundo nivel que no tiene una morgue ni terapia intermedia. En lugar de morgue con equipos de refrigeración tiene habilitado, en la parte trasera, un depósito con capacidad para unos cinco ataúdes. Ayer murieron seis personas por COVID-19. “Me han informado (de Emergencias) que han fallecido cinco a seis pacientes, han llamado a los familiares y estos llevaron a funerarias (cuyo personal) los han embolsado y colocado dentro de ataúd. Los han sacado al patio a la espera de que vaya el carro fúnebre. En este momento (12:00 horas) se han entregado todos los cuerpos”.

Calliconde señaló que la capacidad del hospital Benigno Sánchez es limitada. Nosotros no somos hospital COVID-19 pero viendo la necesidad de la gente y ante la falta de espacios en los centros hospitalarios hemos habilitado el primero piso para recibir a los pacientes con coronavirus. Cuentan con 15 camas. “Pero solo ayer hubo más de 20 pacientes que han requerido atención y nosotros no tenemos espacio lamentablemente”.

