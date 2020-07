Colas de sirena para niñas: muy de moda en redes sociales y altamente peligrosas

Es fácil ver cómo las menores las lucen en fotos que publican en redes sociales, en vídeos de YouTube.

Se pueden encontrar en cualquier gran superficie, por internet, las venden a juego con la parte de arriba del bikini… y las niñas pequeñas se vuelven locas con ellas. Están muy de moda, y es fácil ver cómo las menores las lucen en fotos que publican en redes sociales, en vídeos de YouTube… Se trata de unas colas de sirena de quita y pon para las inmersiones acuáticas «y son muy peligrosas», según advierte María Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y auditora de seguridad infantil en España.

En su lucha contra los ahogamientos infantiles, Miranda insiste en alertar a los padres que se plantean la compra de este producto: «Es algo que está muy de moda, se ven muchísimo en Instagram, por ejemplo… Donde a nuestro parecer, y sobre todo, al parecer de los expertos en socorrismo, hay un potente filtro que deslumbra los riesgos. No son en absoluto recomendables. O las pequeñas tienen una capacidad natatoria de sincronizada, o es muy fácil ahogarse. De hecho, cuando tú quieres ahogar a alguien, lo que haces es exactamente eso: ¡atarle las piernas!».

El año pasado, una madre les avisó por Facebook de esta nueva «moda». Este era su mensaje:

«No suelo escribir en redes sociales, y le pido mil disculpas por las molestias, pero quería escribirle para comentarte el peligro que tiene un juguete de agua nuevo,es una cola de sirena que se ha puesto de moda..la usan niños y niñas entre 6 y 9 años, van con los pies metidos dentro de la cola, aparentemente no tiene peligro, pero cuando ves a los niños en el agua te das cuenta de que no es tan inofensivo… Mi hijo de 8 años este fin de semana casi se ahoga, empezó a jugar con su prima y de pronto en mitad de la piscina no podía avanzar, empezó a agobiarse y no avanzaba.. Menos mal que yo no los dejo solos en la piscina nunca y desde el borde le saqué..salió con terror el pobre! Hablando con amigas del tema me han comentado circunstancias parecidas..les comento todo esto porque hacen una labor maravillosa con los padres para concienciar de los peligros que puede haber en la crianza de los niños, y por si considerasen conveniente porque le llegue más información sobre esto advertir a los papis de la importancia de que no se queden solos los niñ@s en la piscina con este juguete! ¡Mil gracias y disculpen de nuevo las molestias!».

Distancia social, menos para tu hijo en el agua

Junto con las colas de sirena, este año Miranda quiere advertir también sobre otros riesgos en el medio acuático: «La distancia de seguridad que nos obliga a mantener hoy el coronavirus es para todo, menos para tu hijo en un espacio acuático. Como decimos siempre, a un brazo y abrazo de tu bebé. Esa sería la distancia máxima. En el agua hay que vigilar a los niños constantemente». Porque lamentablemente, prosigue esta profesional, «podemos decir que los niños ya no se ahogan.

En su campaña por detener los ahogamientos infantiles que todos los veranos suceden en en nuestro país, Miranda hace referencia a la campaña #OjOPequealAgua, realizada por Segurbaby.com y Emergències Setmil, y recuerda uno de sus consejos más repetidos: «creemos que es vital designar a un adulto responsable de la vigilancia de los pequeños mientras están en el agua (piscina, playa, río, charco, bañera o piscina hinchable…). Y hacer turnos para que el que podemos denominar “El guardián del agua” cumpla con su misión. Pero no un guardián del agua cualquiera, sino uno acordado y designado por los responsables del niño previamente».

Y además, prosigue, «si estamos al cargo de un menor en un espacio acuático, debemos alejarnos de distracciones como el móvil, la tableta, los libros, los periódicos, el chiringuito y o dejarnos vencer por una siesta. Tu misión, que es vigilar a tu hijo, es la única que importa. Disfrutemos del tiempo que estamos con los niños en el agua, jugando, y aprovechando para prevenir y establecer vínculos».

Piscinas inflables

Por último, Miranda también quiere hacer hincapié en un aspecto que este año le preocupa particularmente. Se refiere a las piscinas inflables, cuyas ventas han aumentado considerablemente debido al cierre de las piscinas como medida de protección frente al coronavirus. «Muchas familias las instalan en la terraza y van y vienen por la casa pensando que son inofensivas para los más pequeños, cuando no es así en absoluto. Recordemos que un niño se ahoga en muy poco tiempo, y que en menos de un minuto y con muy poca agua ( solo que cubra la naricita y la boca del bebé) puede tener unas consecuencias terribles».

Su consejo es muy sencillo: «No dejar al niño nunca solo, y vaciar la piscina cuando el baño termine. Los niños pequeñitos no tienen todavía el control de su cuerpo, y si resbalan o si se vuelcan encima de la piscina desde el lateral es más que probable que no puedan levantar la cabeza por ellos mismos ni ponerse de pie».

Fuente: abc.es