Comités cívicos exigen resolver el caso fraude y después convocar a elecciones

Radio Fides

El Comité de Movilizaciones en el departamento de Chuquisaca fue reactivado en las últimas horas y convocó a una reunión virtual en la que se solicitará dar curso al plan de contingencia, movilizaciones y protestas para exigir al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sanciones contra los partícipes en el presunto fraude electoral de octubre del año pasado y después de establecer responsabilidades llevar adelante sufragios nacionales.

El presidente del Comité de Movilizaciones, Carlos Salazar, explicó que se exige resolver el tema del presunto fraude electoral de octubre pasado para posteriormente definir la fecha de comicios.

“Aquí no puede haber elecciones mientras no se resuelve el tema de las distribuciones de escaños y por sobre todas las cosas si no se define el grado de responsabilidad y la eliminación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo”, explicó.

La reunión fue anunciada tras la convocatoria de entes cívicos a nivel nacional en la ciudad de La Paz para definir acciones y frenar las elecciones del mes de septiembre, la posición de los cívicos cuenta con el apoyo de plataformas ciudadanas que se reunirán en Cochabamba.