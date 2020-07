¿Cómo diferenciar la tos característica del coronavirus?

Sandra Quiroga Rojas

El Deber

Bolivia superó esta semana los 50.000 infectados por coronavirus y a diario los contagios se cuentan por millares. En esta época crítica, la mayoría de los departamentos del país han comenzado a flexibilizar la cuarentena, por lo que el cuidado se ha vuelto muy personal y es de vital importancia mantenerse atento a cualquier anormalidad en la salud.

De igual manera, cada vez surgen nuevos síntomas del Covid-19, algo que requiere mantenerse informado y, especialmente, conocer a profundidad cada característica de la enfermedad. El diario español El País elaboró un reportaje sobre la tos seca, un síntoma común del nuevo coronavirus, basándose en la revista especializada Offarm.

Aclara que saber diferenciar este tipo de tos no es suficiente para hacer un diagnóstico, pero sí puede tranquilizar a quien experimente algún episodio aislado, ya que mantener la calma también es necesario en esta crisis.

Tipos de tos

El sitio Medlineplus confirma que existen dos tipos de tos, la seca y la productiva. Esta última es aquella en la que se arroja moco, también llamado flema o esputo. Sin embargo, es la tos seca la que debe preocupar.

El diario español describe que la característica que más claramente se aprecia en la tos seca es que no produce expectoración. Es decir, no llega acompañada de moco. Es irritativa y a menudo provoca dolor en la garganta o en el pecho, además de la molesta irritación.

La tos seca puede estar causada por la infección de un virus o de una bacteria, lo que implica que tenerla tampoco es un síntoma inequívoco de infección por coronavirus, pues puede ser provocada por agentes externos como el humo del cigarro. De hecho, es común en los fumadores, lo que es una pista útil para distinguirla.

Una de las consecuencias de esta tos es que hace que descansar por la noche sea bastante difícil. Eso provoca un cansancio generalizado, que, junto a la fiebre, también es un síntoma común de las infecciones del nuevo coronavirus, aunque por causas distintas. También puede ser la señal de un caso de gripe, pero no es un síntoma infalible de esta enfermedad. Según la evolución de la infección, la tos de la gripe puede pasar de seca a productiva.

La característica más clara de la tos productiva, que es típica de infecciones como la que provoca el resfriado, es que sí arroja moco. El esputo suele formarse debido al aumento de las secreciones bronquiales, cuya acumulación desencadena el reflejo necesario para expulsarlo.

Sus características suelen variar en función de la causa, así como de la evolución de la enfermedad. Cuando la tos aparece de manera repentina por un resfriado o una gripe, generalmente desaparece después de tres semanas.

Responsabilidad

El artículo detalla que la expulsión súbita de aire que produce la tos alcanza la velocidad de 160 kilómetros por hora, un mecanismo muy eficaz para despejar los conductos respiratorios, pero que también es determinante en la expansión de los patógenos que infectan a través del sistema respiratorio, como el nuevo virus. Las gotas que el organismo expulsa contienen patógenos que el cuerpo ha conseguido eliminar, pero que pueden acabar reproduciéndose en otras personas.

Por eso es fundamental usar barbijo ante la más mínima sospecha de infección, y tapar la boca con la parte interior del codo en lugar de usar las manos, que también son vehículos de transmisión.

Variaciones de tos seca

Una publicación de la clínica Alemana, de Chile, diferencia tres tipos de tos seca. “No es una tos para la eliminación de expectoración, salvo en pacientes que tienen una enfermedad previa respiratoria. Pero el paciente sano que contrae Covid-19 tiene tos seca”, explica el doctor Rodrigo Soto Figueroa, médico broncopulmonar del centro médico.

Teniendo eso en cuenta, este tipo de síntoma se podría diferenciar en:

Tos simple: se presenta ocasionalmente al hablar y también al hacer una actividad física.

Tos molesta: produce dolor en la musculatura que hace el esfuerzo de la tos, que es la abdominal. También se puede llegar a sentir molestia en la parrilla costal baja (al final de las costillas).

Tos severa: es aquella persistente que no deja hilvanar una frase, no deja dormir o no permite comer o tomar bien un líquido. «Esa tos intensa que no deja vivir debiera alertar al paciente para pedir una evaluación médica y establecer si corresponde a un signo de gravedad por insuficiencia respiratoria”, explica el especialista.

“Respecto a los signos de severidad está la falta de aire: no poder hacer una frase completa por tener que respirar, necesitar sentarse en la cama para poder respirar o el no poder secarse después de la ducha porque hay que parar para respirar”, añade sobre el último punto.

También agrega que hay pacientes que no perciben la falta de aire, pero que entran en un «estado de confusión, de torpeza, de dificultad para articular una frase. Ese pudiera ser un signo clínico reemplazante de la insuficiencia respiratoria”, concluye.