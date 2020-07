Con el Decreto Supremo N° 4301 que declara a #Bolivia en estado calamidad, Jeani…

Con el Decreto Supremo N° 4301 que declara a #Bolivia en estado calamidad, Jeanine Áñez enajenará, sin límite, Reservas Internacionales del Banco Central para repetir el negociado de los respiradores.

¿Qué hizo con el dinero que ya retiró del BCB y donaciones recibidas? https://t.co/z4uhSOTxbG

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

