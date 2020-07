Con hondas, vecinos de El Alto bloquean ingreso al botadero

Pamlea Pomacahua / La Paz

Los vecinos del Distrito 14 de la ciudad de El Alto impiden con sus ondas en mano que carros basureros ingresen a depositar los deshechos al botadero municipal. Ellos exigen a la Alcaldía de esa urbe que ese depósito sea trasladado a otro lado.

Los bloqueadores cavaron zanjas, amontonaron piedras en el centro del camino y colocaron la bandera nacional de un extremo a otro. Además, algunas mujeres y hombres con sus ondas impiden el paso de vecinos y exigen que identificaciones.

«No vamos a dejar que ni un carro de basura ingrese. Aquí están viniendo a botar los depósitos del coronavirus. ¿Qué pasa si una bolsa de los deshechos del virus vuela y cae a una de las viviendas? Ahí sí nos vamos a contagiar», dijo Bertha Poma, vecina del lugar.

Hace tres días que la gente de Villa Ingenio realiza el bloqueo. Un vecino que no quiso identificarse señaló que los primeros días de julio fueron a reunirse con funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, pero uno de ellos dio positivo a la Covid-19 y no se concretó el encuentro. Los vecinos agumentan que la empresa no tiene ficha ambiental, por eso pidieron que se traslade a otro lado. Ellos proponen que el botadero sea llevado a Milluni Bajo, donde el municipio tendría 50 hectáreas de terreno.

Jaime Mamani contó que vive hace más de 25 años en la zona y desde entonces tiene que soportar el mal olor. «Yo vivo aquí abajo. Ni el camino está asfaltado, es de tierra y la polvareda percude la ropa. En el botadero se forman piscinas de agua que afectan a la salud», manifestó.

El miércoles pasado los carros basureros se encontraban varados en el camino y no pudieron ingresar a realizar el depósito pese a la solicitud verbal que hicieron los conductores a los vecinos. Ayer, un grupo de vecinos nuevamente bloqueó e informaropn que continuarán con la medida hasta ser atendidos.

Página Siete llamó en tres oportunidades al secretario Municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza, Henry Contreras, pero no contestó su celular. «No vamos a permitir que nos sigan contaminando. Ellos (funcionarios de la Alcaldía) hablan de la Covid-19, ¿pero quién vela por nosotros?», dijo Andrea Mamani.

El botadero de Villa Ingenio colinda con el cementerio. Los vecinos también denunciaron que a medianoche hay gente que entierra a sus familiares.

Este conflicto se asemeja al de K’ara K’ara en Cochabamba, cuyas calles están llenas de toneladas de basura a raíz del bloqueo del ingreso al botadero.