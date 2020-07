Con impotencia y voz quebrada, Dora Luz de Dávila, el rostro de Davosan pide ayuda para salir de crisis

Con la voz entrecortada, angustia en el corazón y varias vidas sobre su espalda, Dora Luz de Dávila, el rostro visible de Davosan pide ayuda para sacar a flote la institución cuyo único objetivo es ayudar a los más necesitados.

A Davosan el #Gobierno le debe cinco meses por el servicio de diálisis prestados. «El anterior gobierno no nos ha pagado, hace cinco meses que no recibimos un peso».

La institución tiene una deuda de más de 2 millones de bolivianos.

Asimismo, señaló que nunca recibieron ayuda de la Gobernación de Santa Cruz ni del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. «Nosotros no recibimos de la Alcaldía y de la Gobernación ningún tipo de ayuda y no es porque no se les pidió. He ido como mendiga de casa en casa, de empresa a empresa a pedir ayuda varias veces».

También, reveló que han mandado tres cartas al gobierno, la última dirigida a la presidenta , Jeanine Añez Chavez, pero a la fecha no han tenido respuesta. Aunque contó que hoy a las 05:00 am la Ministra de Salud se comunicó con ella y se comprometió a empezar a pagarles desde mañana.

«Estoy angustiada porque no puedo darle a la gente lo que antes le daba», lamentó Dora Luz quien confirmó que a sus 85 años va seguir con esta obra que ayuda a los más necesitados.



