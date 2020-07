Conozca las actividades permitidas y prohibidas desde este lunes en Santa Cruz de la Sierra

La circulación del transporte público y privado dependerá del último número de placa, pares salen lunes, miércoles y viernes del 6 al 10 de julio, impares saldrán martes y jueves. La siguiente semana será de manera inversa.

La alcaldesa interina Angélica Sosa dio a conocer las actividades que están permitidas y las que están prohibidas a partir del lunes 6 de julio.

Para ello se aprobó un decreto municipal que regirá en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la nueva normalidad, teniendo en cuenta que la emergencia continúa.

«No es momento, queridos vecinos ciudadanos, población en general, de relajar la cuarentena por la vida y por eso no hablamos de «flexibilización», Santa Cruz de la Sierra no levanta la emergencia, (…) sigue siendo un municipio de alto riesgo de contagio» señaló anoche la alcaldesa, sin embargo, aseguró que no se puede impedir que las personas que ganan del día a día continúen sin trabajar, por ello se establecieron nuevas medidas que entrarán en vigencia a partir del día de mañana.