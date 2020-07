Copa: “En mi seguro no me han dado ni una aspirina, he tenido que buscar mis medicamentos”

Jesus Reynaldo Alanoca Paco / La Paz

Eva Copa, la presidenta del Senado afectada por el Covid-19, afirmó este martes que no recibió ni una aspirina por parte de su seguro de salud y que ella tuvo que buscar sus medicinas en farmacias.

“Yo estando con mi seguro, no me han dado ni una aspirina. He estado mucho tiempo esperando una consulta, he tenido que buscar mis medicamentos de farmacia en farmacia, pero ha habido un alza terrible, una especulación”, denunció la legisladora del MAS.

El 10 de julio, Copa confirmó que dio positivo a coronavirus, tras dos días de haberse aislado de forma preventiva. Presenta síntomas propios del mal, pero informa que su estado está mejorando.

“Estoy mejor de salud, he presentado algunos malestares, pero los estoy sobrellevando”, dijo en entrevista con RTP, anticipando que seguirá participando virtualmente de las sesiones de la Cámara Alta.

Consultada sobre las elecciones generales, fijadas para el 6 de septiembre, Copa ratificó su necesidad para dar certidumbre al país, enfatizando que existe la necesidad de un Gobierno elegido en las urnas.

“Ahora que estoy viviendo en carne propia esta situación, lo mejor es ir a una elección. Lo mejor que podemos hacer es que haya un Gobierno elegido por el pueblo, gane quien gane, lo importante es que tenga representación y autoridad para combatir el Covid-19”, dijo.

