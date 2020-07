Copa que dudó de los ministros con Covid-19, ahora deseó que “se recuperen pronto”

Eva Copa, presidenta del Senado. Foto: El Deber

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), que este jueves desconfió de que los siete ministros de Estado hayan dado positivo a las pruebas del coronavirus y les exigió a publicar sus resultados, pero este viernes cambió de opinión y deseó que “se recuperen pronto”.

“Yo reto a todos los ministros a que muestren su prueba si es que están o no con Covid-19. En un momento en que sube tanto el número de contagios, resulta que medio gabinete está contagiado ahora”, sostuvo el viernes la presidenta de la Cámara Alta y este viernes, en radio Panamericana, afirmó: “espero que también los del ejecutivo se recuperen pronto”.

Además de la presidenta Jeanine Añez, que se recupera del coronavirus, los siguientes ministros se contagiaron del Covid-19: Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de la Presidencia, Yerko Núñez; de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; de Salud, Eidy Roca; de Minería, Jorge Fernando Oropeza; de Economía, Óscar Ortiz; y, de Justicia, Álvaro Coimbra.

La mayoría de los ministros se encuentra en los últimos días de recuperación, excepto el de Economía, pues el jueves fue ingresado en terapia intensiva y que su salud ha mostrado mejoría, por lo que no tuvo que ser intubado. “Por indicación de los médicos que lo atienden, se le será administrado el plasma hiperinmune”, sostuvo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos.

Copa, que también recibe tratamiento contra el coronavirus, sostuvo en Panamericana que superó la semana “más crítica” y se encuentra en el día 11 de su lucha contra el virus, aislada en su domicilio.

Contó que su recuperación sostenida se debe al continuo uso del vaporizador con eucalipto, manzanilla y hui huira, además de un remedio preparado por su madre, el que contiene ajo, miel, limón y jengibre. “Esto me ayudó bastante al igual que los medicamentos que he tenido que comprar, lo que me recetó el médico”, afirmó y sugirió a la población a mantenerse “anímicamente bien” para que “no nos gane el miedo ni el temor de este virus porque eso baja mucho las defensas”.

Fuente: Brújula Digital