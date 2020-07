Coronavirus en América Latina: algunas autoridades respaldan tratamientos cuestionables

Los gobiernos en El Salvador, Perú y Paraguay compraron hidroxicloroquina para tratar el coronavirus.

Los estudios han encontrado que el medicamento no disminuyó la posibilidad de infección, redujo la gravedad de la COVID-19 o aceleró la recuperación. Pero es potencialmente peligroso, particularmente para personas con ritmos cardíacos anormales.

En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tiene problemas incluso para dotar de agua potable y jabón a sus hospitales en ruinas, se ha jactado de haber obtenido de su aliada Cuba decenas de miles de dosis de un medicamento, interferón alfa-2b, utilizado contra algunos virus y tipos cáncer, para combatir la pandemia. Las clínicas del Estado ahora requieren que los pacientes con síntomas del coronavirus tomen el fármaco.

Pero no hay evidencia concluyente de que este medicamento en particular, uno de los muchos que constituyen esta clase de interferón, funciona contra el coronavirus, y en Estados Unidos los Institutos Nacionales de Salud no recomiendan actualmente su uso en pacientes con la COVID-19.

Siguiendo el ejemplo de Bolivia, la Asamblea de Ecuador recientemente debatió si debía permitir el dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus y 10 obispos católicos han hecho un llamado para que se utilice.