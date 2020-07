Cossío: no se puede ir a elecciones con el «mismo sistema electoral fraudulento»

El exgobernador de Tarija, Mario Cossío, denunció este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los partidos políticos y el propio Gobierno incumplen la Ley 1266, porque se aprestan a acudir a las elecciones generales del 6 de septiembre con el “mismo sistema electoral fraudulento”, que se debió sanear, y con la “sobrerrepresentación” parlamentaria en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), que presiona para que se realicen los comicios.

“Nosotros no podemos aceptar elecciones con el mismo sistema electoral fraudulento, sería una ingenuidad o una complicidad con la dictadura y un suicidio político; debemos lograr la corrección de las circunscripciones uninominales para evitar una sobrerrepresentación que es parte de las mallas para tomar el control del poder”, afirmó Cossío en una entrevista con el periodista José Gary Añez a tiempo de exigir la reprogramación de la fecha de las elecciones generales.

Recordó que la Ley 1266 del 24 de noviembre, promulgada por Jeanine Añez, 14 días después de la renuncia de Evo Morales por fraude electoral, tiene al menos dos artículos (14 y 15) importantes según Cossío: “El Tribunal Supremo Electoral, a través del Sereci, realizará las tareas de saneamiento del Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2020” y “se deberá elaborar y publicar la lista de habilitados y la lista de inhabilitados para votar”.

El otro artículo (15) señala que “el proceso electoral se realizará con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el Órgano Electoral Plurinacional en la gestión 2019”.

Cossío afirmó que antes de las elecciones el país necesita conocer si la mencionada ley fue cumplida. “Necesitamos verificar si ese sistema informático que había sido manipulado (la noche del 20 de octubre) desde dentro (TSE) hoy nos ofrece garantías o no nos ofrece; necesitamos verificar si el personal que trabaja como operador político del MAS a sueldo dentro del TSE sigue en las áreas estratégicas del TSE o no están, de lo contrario estamos exactamente lo mismo”.

Según Cossío, “lo que debía ocurrir, en un Estado plenamente democrático, es que las instituciones del Estado advertidas de este gran problema actúen y resuelvan la Ley 1266, que se dictó el 24 de noviembre de 2019, que es la ley que canceló las elecciones del 20 de octubre, dispone en su artículo 14 que las nuevas elecciones del 2020 deben hacerse sobre un padrón saneado”.

Cossío afirmó que al incumplimiento de la norma se suma que la “maquinaria” del fraude continúa incólume en favor del masismo. “Pero nosotros estamos ante la desafío historio de salvar la democracia, está claro que el MAS quiere elecciones rápidas porque necesita utilizar la maquinaria del fraude que sigue intacta” porque “quienes hemos luchado por la democracia 14 años y quienes libraron la batalla final los 21 días, también queremos democracia, también queremos elecciones, pero queremos elecciones limpias, justas, libres y sin fraude, que ese es un paso hacia adelante en el proceso de recuperación democrática y no un acto de resurrección de la dictadura o de devolución del poder a la dictadura que abrirá el camino del retorno al dictador”.

“Segunda rebelión ciudadana”

El exgobernador de Tarija, que se exilió durante nueve años en Paraguay, perseguido por el gobierno del MAS por ganar las elecciones subnacionales del 2010, afirmó que el país debe buscar que la Ley 1266 se cumpla.

“Hagamos respetar la ley, hay una constatación de tipo político y muy triste y la constatación es que a las estructuras formales del Estado, llámese la Asamblea Legislativa, TSE de alguna manera en lo que le toca al propio Gobierno y a los propios candidatos, lamentablemente, estas estructuras saben de este problema, pero no quieren resolver este problema”, afirmó.

Cossío cree que si no se cumple la indicada norma es probable que se dé una segunda revuelta ciudadana. “O se cumple (la Ley 1266) o la ciudadanía toma otra vez en sus manos el gran desafío, toda vez que la primera revolución ciudadana, no está completada y las voluntades de quienes deberían ayudar a que ocurra, no están presentes, entonces asumamos como ciudadanos este rol creando eventualmente con toda claridad una segunda rebelión ciudadana”.

El exgobernador de Tarija afirmó que las elecciones no se tienen que reprogramar solo por el avance del coronavirus, que a su juicio es una buena razón, sino porque se juega la democracia de Bolivia para los próximos años. “No nos estamos jugando una elección cualquiera, nos estamos jugando la posibilidad de esta dictadura y con ese dictador que tiene la desfachatez de presentarse ayer (miércoles) a un acto como este (sesión de honor en La Paz), le abramos la puerta al fraude de por medio para que recupere el poder en este país y repita la historia no solo contrala el poder sino defina finalmente quedarse ya no 14 años, instalar una dictadura eterna para satisfacer la aspiración de Evo Morales que había llegado al Palacio quedarse 500 años”.