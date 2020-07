Costos de viajes y logística en la Libertadores se duplicarán

Debido a que los viajes para cumplir con los partidos en condición de visitante en la Copa Libertadores deben realizarse en vuelos chárter y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, los costos logísticos se duplicarán.

“Un vuelo en condiciones normales a Buenos Aires o Brasil cuesta unos 40 mil dólares, pero ahora, con el vuelo chárter, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, seguramente este costo se va a duplicar o incluso será un poco más”, explicó Renán Quiroga, vicepresidente del club Wilstermann.

Los clubes se ven obligados a tomar vuelos chárter para transportar a sus equipos, porque un vuelo comercial es mucho riesgo para los protocolos de bioseguridad.

Wilster aún debe viajar a Brasil para enfrentar al Atlético Paranaense el 29 de septiembre y a Chile para jugar el cotejo ante Colo Colo el 20 de octubre.

“Son compromisos que debemos cumplir con la Conmebol y los ingresos que aún le quedan a la institución por estos cotejos se van a utilizar para cumplir estos encuentros. El objetivo nuestro es que el equipo pase a una segunda fase y sigamos teniendo un colchón económico para seguir manteniendo el único ingreso fuerte que vamos a tener durante este año y los primeros meses del próximo año”, explicó Quiroga.

Además de la inversión que el club debe realizar en la logística de los viajes, están los gastos que la institución debe realizar para el encapsulamiento del equipo y la implementación del protocolo de bioseguridad, que según Quiroga, serían entre 70 mil y 80 mil dólares.

“Vamos a definir el hotel en el que se concentrará. Tenemos dos opciones: el hotel Domani y el hotel La Colonia, que nos han ofrecido muy buenas condiciones, como darnos el hotel exclusivo para el primer plantel, incluso que el personal de limpieza y de cocina, también se puedan encapsular con el equipo y así no exista el riesgo de contagios, con gente que salga y entre del hotel”, aseguró Quiroga, a tiempo de indicar que se están tomando todas las previsiones para que el equipo pueda estar seguro y tranquilo.

Equipo casi completo

Entre hoy y mañana debe llegar a Cochabamba el volante brasileño Serginho y el 5 de agosto arribará el delantero colombiano Humberto Osorio.

Con la llegada de estos dos jugadores, el equipo estará completo para empezar el plan retorno rumbo a la Copa Libertadores, porque todos los jugadores nacionales ya se encuentran en Cochabamba.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico serán sometidos a las pruebas PCR y, en caso de que no se encuentren los reactivos, se realizarán pruebas hisopadas, que tienen un 98 por ciento de certeza.

“Para encapsularlos, el requisito es también los estudios médicos, para estar seguros de que todos los que entren al hotel en buenas condiciones de salud”, dijo.

No se arriesgarán a una sanción

A diferencia del club Bolívar, que iniciará hoy sus entrenamientos y su concentración, el plantel aviador no dará un paso sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades gubernamentales.

Esperan que dicha autorización llegue hasta hoy, para empezar con el encapsulamiento del equipo entre el domingo y el lunes.

“Nosotros no queremos hacer las cosas que no estén autorizadas, porque hay una ley donde prohíbe la concentración de la gente. Si Bolívar decidió encapsular a su plantel, no sabemos bajo qué autorización será, pero nosotros no nos arriesgaremos”, dijo Renán Quiroga, vicepresidente del club Wilstermann.

“Creo que el Bolívar se está arriesgando, en ese sentido, a que puedan ser observados: nosotros esperaremos la autorización”, añadió.

Si hay cuarentena rígida buscarán un plan “B”

Las autoridades de Cochabamba, al igual que las de La Paz, analizan la posibilidad de ingresar nuevamente en una cuarentena rígida, ante el aumento de los casos positivos.

De acuerdo a las disposiciones gubernamentales, por mucho que un club cuente con la autorización para volver a los entrenamientos, si la ciudad donde se encuentra ingresa en una cuarentena rígida, no podrá iniciar sus prácticas.

Con este panorama, así como lo está Bolívar, que ya tiene un plan “B”, en Wilstermann analizan las opciones que tienen para no interrumpir sus entrenamientos, cuando inicien.

“Sí vamos a pensar en irnos a una ciudad u otro lugar donde los contagios sean menores y podamos trabajar sin riesgo”, dijo Quiroga.