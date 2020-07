Covid-19 deja luto en el municipio por 20 decesos; hay 200 contagiados

La pandemia de Covid-19 provoca dolor y luto entre los trabajadores del municipio. Ya son 20 los funcionarios que han perdido la vida por este virus y se estiman en 200 los contagiados sin que se tomen medidas contundentes para contener la propagación.

El Sindicato de Trabajadores Municipales se declaró en alerta máxima y protestó contra la Caja Nacional de Salud (CNS) por la mala atención que da a los afiliados al no realizar las pruebas PCR y otorgar las bajas al personal enfermo, pero que se hizo la prueba en un laboratorio particular. A ello se suman las quejas contra Recursos Humanos de la Alcaldía por no contar con un plan para disminuir el riesgo.

Afectados

El secretario general del Sindicato de Obras Públicas, Julián Rocha, señaló que son al menos seis los decesos de trabajadores con síntomas de Covid-19 en esta repartición, debido a la falta de implementos de bioseguridad.

“No nos han dado insumos de bioseguridad. En todo este tiempo nos han dado sólo un alcohol en gel; guantes dieron a unos cuantos, al igual que los barbijos de tela. Como sindicato, hemos indicado a todo el personal que se cuide y por eso cada uno se compra lo que necesita para cuidarse”, dijo.

La representante del Sindicato Administrativo, Zorka Candia, señaló que cinco funcionarios fallecieron con síntomas de Covid-19. Además, 47 tienen el resultado positivo.

“Nosotros en el sindicato tenemos cinco fallecidos, de algunos compañeros sus familiares murieron con Covid-19 y ellos son sospechosos, pero no pueden acceder a una atención en la Caja Nacional de Salud, porque está colapsada”, dijo la dirigente.

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Cristian Cuéllar, señaló que cuatro trabajadores fallecieron con síntomas de Covid-19. Además, informó que 49 trabajadores dieron positivo y otros 48 fueron aislados.

“Los 49 están en tratamiento y 48 en aislamiento. Hay harta gente mayor que trabaja en la empresa. Los cuatro fallecidos por Covid-19 se descuidaron cuando salieron de vacaciones”, aseveró Cuéllar.

Añadió que, pese a las medidas de bioseguridad que implementaron en EMSA, los cuatro bloqueos en K’ara K’ara fueron determinantes para el contagio que hay en la empresa. Además, que sólo dos personas por el momento lograron recuperarse.

En la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) la jefa de Recursos Humanos, Mariely Aguayo, señaló que son dos las personas que fallecieron con síntomas de Covid-19, pero no supo detallar la cantidad de enfermos.

Emavra incluso obligó al personal a trabajar en la última cuarentena rígida.

También falleció un trabajador del cementerio, el dueño de la microempresa de guardias de movilidad urbana y el chofer de presidencia del Concejo Municipal, Valentín Loza Limachi. En tanto, en Semapa se estima que se detectaron 50 contagios.

Guardias

Tras la muerte del dueño de la microempresa de guardias de la dirección de Movilidad Urbana por sospecha de Covid-19, al menos 10 uniformados serán aislados por haber tenido contacto directo con el fallecido, informaron en esa dirección.

Sin embargo, el secretario de Protección al Ciudadano, Max Rodríguez, señaló que aún no existe un informe oficial que detalle que “el esposo de la dueña de la microempresa habría fallecido con Covid-19”, pero se pidió que se toma las medidas de prevención para evitar riesgos en el personal.

“Hay el compromiso de la señora de seguir haciendo los controles médicos como lo venía haciendo”, dijo Rodríguez.