Covid-19: Farmacias descartan sobreprecio en sus medicamentos y dicen que el problema es la falta de abastecimiento

Se han acabado los medicamentos que son génericos y solo tienen los de marca, que son más caros, indican los ejecutivos de las farmacias. Indican que desde hace semanas colaboran con las autoridades de salud en una lista de precios

Ricardo David Herrera Farell

Las farmacias indican que les faltan los remedios génericos /Foto Internet

La Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF) a través de su representante, Leonardo Salvatierra, indicó este sábado que no existe sobreprecio en los medicamentos paliativos para el Covid-19, que ellos comercializan y lo que en realidad ocurre es un desabastecimiento de los remedios génericos, que son de menor costo en relación a los de marca, pero que actualmente son estos últimos los únicos que ellos pueden ofrecer, lo que “genera un falso escenario de sobreprecio”, explicó Salvatierra.

Las personas optan por comprar productos comerciales o importados, que tienen el mismo principio activo, eficiencia y calidad. Existe una diferencia considerable del precio entre un producto de marca y uno genérico. Además, el precio al consumidor final depende del costo establecido por los proveedores y las marcas de cada producto hacia las farmacias, no al contrario, explicó Salvatierra.

Gabriel Crespo, director de Marketing de la cadena de Farmacias Farmacorp, coincidió en que el problema no es que las farmacias hayan aumentado el costo de las medicinas utilizadas para tratar el Covid-19, sino que faltan las medicinas genéricas que son más baratas.

“En las cadenas de farmacias todo está regulado e inspeccionado, el tema no es el precio. En las 35 o más inspecciones que hemos tenido durante la cuarentena, ninguna autoridad ha comprobado que en nuestra cadena de farmacias haya sobrepecio, ni agio ni acaparación, porque no existe», enfatizó Crespo.

Crespo recordó que han informado a las autoridades y ministros que el problema está en el desabastecimiento. Es decir, que no consiguen el medicamento genérico, porque los laboratorios no los están produciendo y los importadores tienen problemas para traerlos a Bolivia. «Lamentablemente, lo que se puede traer es el medicamento más caro, que no llega a compensar el costo de flete con la bajada de los aranceles”, indicó Crespo.

Lista de precios

El jueves 23 de julio el ministro de Servicios y Obras Públicas, Iván Arias, calificó como un “asalto y robo” de parte de algunas farmacias, el incremento exagerado en el precio de algunos medicamentos para tratar a los pacientes con Covid-19. La autoridad advirtió con aplicar medidas duras para controlar ese problema, según reporta la Agencia Boliviana de Información (ABI).

En una reunión realizada la tarde del mismo jueves, entre Arias y las instituciones vinculadas a la cadena de producción y manejo de medicamentos, se acordó que las farmacias, tanto públicas, como privadas del país, deberán publicar hasta el lunes el precio y listado de los fármacos indicados para el tratamiento del coronavirus.

“Como cadenas de farmacias, empresas legalmente establecidas en el país, aplaudimos la iniciativa de las autoridades de convocarnos para trabajar de manera conjunta en la lucha contra el Covid-19″, comentó Salvatierra, que también es propietario de la cadena de Farmacias Chávez.

El empresario dijo que se han reunido con sus afiliados días antes del encuentro con las autoridades de Gobierno, y habían definido publicar los precios de medicamentos en las farmacias, por lo que la determinación consensuada con las autoridades el pasado jueves coincide con esta iniciativa promovida por el mismo sector.

Investigar el mercado negro

Por su parte, Crespo destacó el interés de Arias por el tema, pero explicó que vienen trabajando en esa lista de medicamentos hace dos semanas con los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y con la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud).

Enfatizó en la buena voluntad que tiene el sector para colaborar con las entidades reguladoras, pero que también están obligados a señalar dónde está el verdadero problema. “Si están haciendo inspecciones en las farmacias legalmente establecidas es bueno que también lo hagan en los mercados negros, en sitios de marketplace de Facebook y de WhatsApp, que es donde realmente están los sobrepecios y la adulteración de los medicamentos e implementos sanitarios”, señaló el funcionario de Farmacorp.

Protocolo

Según la información difundida por el Viceministerio de Comunicación se acordó armar un protocolo de orientación farmacéutica para la población y así promover el uso adecuado de los medicamentos. A lo que Salvatierra respondió que la Agemed, está trabajando en la elaboración de ese protocolo. “Nosotros le hemos hecho saber nuestra predisposición para participar conjuntamente en las mesas técnicas, y estamos a la espera de una pronta respuesta”, dijo el representante de ACAF.