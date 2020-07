Covid-19 golpea ahora al occidente boliviano, el oriente reporta menos casos positivos

Página Siete

Luis Escobar / La Paz

En los últimos días, el occidente del país registra mayores casos de personas infectadas por la Covid-19 en comparación con el oriente. Expertos atribuyen este incremento de casos a la falta de medidas de prevención de la ciudadanía y a las manifestaciones que se desarrollaron los pasados días. En cambio, los especialistas advirtieron que el descenso de casos en el oriente se debe a la falta de pruebas y este hecho estaría causando una “falsa tranquilidad”

“En la parte occidental, en especial en La Paz (el incremento de casos) se debe a la indisciplina de la gente. Estamos con números muy altos que se produjeron después de las movilizaciones y eso nos está trayendo muchos problemas”, dijo René Sahonero, técnico del Ministerio de Salud.

Tal tendencia se debe al creciente número de casos registrados, que se multiplicaron tan sólo en dos meses. Según datos de la Alcaldía paceña, a inicios de junio se registraron 555 casos positivos en el departamento. Luego, a inicios de julio la cifra llegó 3.241 positivos. Y de acuerdo con el reporte epidemiológico nacional, este número se incrementó a 14.982 hasta el 29 de julio. Este aumento de casos también se reportó en departamentos como Oruro, donde a la fecha tiene 2.913 positivos y Potosí que suma 1.464 casos.

En los últimos días, los hospitales de los sistemas de salud público, privado y del seguro social colapsaron en los departamentos de La Paz y Oruro; además, no cuentan con espacios en las unidades de terapia intensiva. Según los medios locales, los nosocomios de Potosí se encuentran al tope.

Sahonero explicó que el contagio se produce de “persona a persona” y en las manifestaciones es cuando la enfermedad tiene un mayor número de propagación. “No llegamos a un tope en La Paz, esperamos que se produzca hasta fines de agosto cuando llegue a mucha más gente. Si estamos pendientes de los números, el registro diario de casos no baja de los 400”, afirmó.

El técnico del Ministerio de Salud advirtió que el número puede ser mucho mayor porque también hay problemas en la emisión de resultados por parte del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa). “Eso nos está dando lugar a un subregistro y no está reflejando lo que está sucediendo”, apuntó

José Zambrana, jefe de Epidemiología del Hospital del Tórax de La Paz, explicó que el Inlasa tiene un retraso de 11 a 13 días en la emisión de reportes. “Eso significa que tenemos un acumulado de casi dos semanas y por ello están apareciendo tantos casos en La Paz. Hay que recordar que la entidad está haciendo pruebas para La Paz, Potosí y hasta para parte de Pando”, sostuvo.

Zambrana coincidió en afirmar que este incremento de casos en el occidente se debe a la “conducta” de la población. “Lo propio sucedió en la Amazonia, en Riberalta y Guayaramerín, donde se produjeron manifestaciones y protestas. Después aparecieron más y más casos porque cuando hay grupos de personas reunidas sin las medidas de bioseguridad, se producen estos incrementos”, explicó.

Virgilio Prieto, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, apuntó al comportamiento de la gente como uno de los principales factores. “La enfermedad está comenzando a disparar en estas regiones occidentales porque vimos un cambio en el comportamiento de la población. Influyeron mucho las medidas que se tomaron como la cuarentena flexible y que no fueron seguidas de forma adecuada por la población”, precisó.

Prieto añadió que “probablemente” en Beni y en los departamentos del oriente “estemos llegando a la meseta”.

La situación del oriente

El departamento de Santa Cruz dejó de tener cifras altas diarias de contagios, incluso por día llegaban al millar. Ahora, estos datos bajaron a los 450 casos diarios, el 27 de julio reportaron sólo 281 infectados.

Para Sahonero, hay dos razones para la reducción de casos positivos en el oriente. “Una podría ser que llegamos a una meseta, un tope máximo de contagios y ya no se producen muchos casos. Lo segundo es que no se están haciendo las pruebas en las cantidades necesarias. Hay un subregistro, es decir que no se está reportando todo”, explicó.

El técnico del Ministerio de Salud dijo que este subregistro se debe a que el Cenetrop no tiene la cantidad de pruebas necesarias. “Eso informó el Sedes (de Santa Cruz), no se tenían las pruebas, les faltaban y que por ello se estaban dando casos bajos”, precisó.

Tal postura también fue expuesta por el encargado de Primera Respuesta Covid-19, el epidemiólogo Carlos Alberto Hurtado. “En Santa Cruz, evidentemente, hubo un descenso, pero no dejan de registrarse entre 300 y 450 casos por día desde que se inició la epidemia. Eso quiere decir que aún la curva es sostenida y se refleja con números bajos porque no hay laboratorios. El fin de semana, Cenetrop -laboratorio de referencia nacional- sólo reportó 60 casos positivos. Lo propio el lunes y recién entre el martes y miércoles comenzó a tener un ascenso. Esto se debe a que ya no hay insumos ni reactivos”, dijo.

Hurtado advirtió que el registro de un descenso de casos positivos estaría causando una “falsa imagen de tranquilidad y de control de la epidemia”. Aseguró que este hecho causará un problema mayor en la población que, confiada en que se supera la Covid-19, se descuidará aun más. “La gravedad de una epidemia no se mide por el número de contagios, sino por el de fallecidos cada día y, en promedio, reportamos entre 20 a 25 fallecidos diarios”, sostuvo.