Covid-19: médicos advierten hemorragias digestivas por usar «remedios milagrosos»

En poblaciones del oriente se ofrecen fármacos que no tienen base científica, pero que son vendidos como la cura al coronavirus. Un intensivista advirtió que causan lesiones al hígado, riñones e intestino.

Los médicos que enfrentan a la pandemia de la Covid-19 no sólo luchan contra la enfermedad, sino que batallan contra un enemigo casi igual de peligroso: los “remedios milagrosos” que pueden causar daños irreparables a los órganos de las personas que los consumen como si fueran la cura para el coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia en el país, el médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, Jorge Salazar, trabajó en la atención de los casos más críticos. Trabajó como uno de los voluntarios en Trinidad y ahora forma parte de las brigadas médicas en Cobija. Vio de cerca el impacto de estos medicamentos que prometen curar el coronavirus.

Relató que por el gran incremento de casos positivos en Trinidad, la población comenzó a confiar en los poderes “milagrosos” de los remedios que prometían salvar a los pacientes con Covid-19.

Salazar declaró que fue tal el impacto de estos productos que “un médico cardiólogo del hospital Covid-19, Germán Busch, se puso a llorar y pidió que por favor dejen de envenenar a nuestra población. La gente está muriendo de hemorragia digestiva por consumir tantos medicamentos, porque lo que hacen es agregar a la enfermedad un envenenamiento por asociación de medicamentos”, alertó.

Relató que por el miedo a la enfermedad, la población se aferra a “curas garantizadas”, pero su consumo puede dañar distintos órganos. “Las consecuencias más graves son los problemas que pueden causar en diferentes órganos, porque la medicación que no se controla bien puede afectar el hígado, riñones o hacer sangrar el intestino”, advirtió.

Junto a la brigada que viajó a Cobija, Salazar vio que en la población de esa región el uso de las falsas curas no está tan diseminado, “Acá, en Cobija, la automedicación existe, pero no es tan terrible y la infección no es tan grave, pero cuando lleguen los medicamentos ‘milagrosos’, va a aumentar la mortalidad”, alertó el profesional.

Fuente: Página Siete