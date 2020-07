Covid-19 toca a los asilos, cobra 10 vidas y activan un plan de atención en Cochabamba

La pandemia de Covid-19 toca a los asilos. Sólo en la última semana se registraron 10 decesos y detectaron 64 contagios en el hogar San José a través de pruebas rápidas.

Ante esta situación, se activó un plan de atención para esta población de riesgo, dijo la directora de Género y Generacional, Andrea García.

En este asilo viven más de 100 adultos mayores bajo el cuidado de varias religiosas y los administradores. Todos esperan mayor apoyo de las autoridades y la población para contener la propagación de la pandemia.

Después del deceso de tres adultos mayores, la Gobernación y la Alcaldía iniciaron un plan de desinfección y prevención para contener el avance de la enfermedad.

“Todos los fallecidos presentaron los síntomas de Covid-19 como gripe y malestar general. Por ahora, únicamente la Alcaldía nos está apoyando con el levantamiento de los cadáveres, y para fumigar vino una empresa voluntaria para apoyarnos”, dijo una de las encargadas.

Además, preparan espacios de aislamiento dentro del mismo hospicio para que los residentes puedan ser tratados bajo estrictas medidas de bioseguridad.

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, señaló que mediante el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y en coordinación con la “sala situacional” se determinó enviar una brigada médica para evaluar junto con el personal médico del asilo, a todos los ancianos.

“Realizaremos la toma de muestras a todos los que estuvieron en contacto con los fallecidos y, en caso de que la situación se complique los ancianos serán trasladados a un hospital, tomando en cuenta que ellos son la población más vulnerable”, dijo Solá.

García señaló que se hará la prueba de Covid-19 “al 100 por ciento de los ancianitos” y a las religiosas.

“Se está gestionando junto al Sedes y los hospitales de tercer nivel para que los ancianitos que no estén estables sean atendidos en esos centros. En este momento no podemos ven si es o no competencia del municipio. Vamos a entrar en campaña para conseguir todos los medicamentos que necesitan”, dijo García.

La directora del Sedeges, Bárbara Alave, señaló que se hará la intervención también en el asilo Buen Pastor, además de otras entidades que atienden a personas vulnerables como niños y personas con discapacidad.

Las personas del asilo necesitan medicamentos, insumos de bioseguridad, pañales y comida. Quienes deseen ayudar a las personas del asilo pueden contactarse con los números 452-5300 y 684-97634.

Fumigación

Las autoridades cochabambinas determinaron hacer la fumigación de todos los centros de acogida como el asilo San José, Buen Pastor y otros en los que hay personas que están dentro del grupo vulnerable a la enfermedad ocasionada por la Covid-19.

Además, enviarán brigadas médicas para controlar el estado de salud de todos los albergados, informó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

“Si está pasando eso en un asilo, mañana puede pasar en un hogar de niños u otro centro de acogida. Por eso vamos a enviar brigadas médicas para que hagan controles. Cada centro de acogida tiene su personal médico, pero eso no es suficiente”, dijo Solá.

La directora municipal de Género y Generacional, Andrea García, señaló que todos los centros de acogida se aislaron para evitar cualquier posible expansión del virus dentro de estos grupos vulnerables. Ayer, la empresa de fumigación Servicios RH realizó una desinfección de las instalaciones del asilo San José, con una solución de amonio cuaternario de quinta generación.

El asilo alberga a más de 100 adultos mayores de 65 años, está ubicado en la calle Tumusla entre México y Mayor Rocha.

“Nos enteramos que los ancianitos estaban desamparados y decidimos hacer esta desinfección de manera gratuita para ayudar de alguna forma”, dijo uno de los responsables de Servicios RH, Pablo Mendiola.

Fuente: Los Tiempos Digital