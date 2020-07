Covid golpea a pacientes con cáncer: suspenden tratamientos y albergue

Anabel Vaca / La Paz

“Un día de espera para un paciente con cáncer es un día menos de vida”, aseguró Rosario Calle, representante de los enfermos con esta enfermedad en La Paz. Según la dirigente, hay personas con este mal a la espera de sus tratamientos debido a la crisis que se vive en el país por la pandemia. En pediatría del Instituto Oncológico de Santa Cruz no hay medicamentos y los pacientes reciben a ayuda de fundaciones. Los padres de familia piden además ítems.

“Ahora solamente están atendiendo a cinco pacientes de emergencia para evitar la aglomeración y tienen que llevar su examen de coronavirus para (acceder a este servicio)”, aseguró Calle, quien explicó además que los enfermemos con cáncer también necesitan ser atendidos en otras especialidades. Lamentó el cierre de los hospitales del Tórax y de Clínicas, que forman parte del complejo de Miraflores en La Paz.

Calle aseguró además que las personas que requieren atención oncológica o cirugía en el Hospital de Clínicas tienen que llevar una prueba de coronavirus. “Este estudio tiene un costo. Y si lo hacen el Sedes, demora entre 10 a 15 días y un paciente con cáncer no puede esperar tanto tiempo. Cuesta alrededor de 1.000 bolivianos”, dijo angustia.

Explicó que hay al menos 12 pacientes a la espera para recibir su tratamiento de radioterapia en los centros que son derivados. “En el Oncológico hay una quimioterapia de cada 21 días, esas no han sido suspendidas, no pueden suspender. Las que sí han suspendido son las de cáncer cérvico-uterino, que se hacen semanalmente. Lo han cortado para no aglomerar a la gente”, dijo.

La pandemia del coronavirus también afectó económicamente al sector debido a los confinamientos. La mayoría de los pacientes –explicó Calle- se sustentan con sus trabajos informales y ahora se vieron en la necesidad de vender sus pertenencias para comprar medicinas.

“Nos contaban muchas pacientes que están vendiendo sus cosas, sus garrafas, sus cocinitas, lo poco que tienen porque necesitan para (comprar) los medicamentos oncológicos. Hay pacientes que necesitan también otro tipo de fármacos”, contó la representante del sector.

Este sistema público de oncología también recibe a enfermos de otros departamentos y provincias de La Paz, los que logran llegar se ven perjudicados por la mínima atención que reciben y el alojamiento que deben pagar mientras dure su estadía en la ciudad. Muchos regresan a sus regiones sin atención y otros se encuentran en lista de espera. A esto se suma que el albergue de la Asociación de Pacientes con Cáncer de El Alto cerró sus puertas para evitar el contagio entre los internos.

“Mucha gente no está trabajando. Algunas personas vienen de lugares alejados y terminaron su platita pagando el alojamiento porque el albergue que tenemos en El Alto no está (se encuentra cerrado)”, lamentó Calle, quien contó que hasta la fecha dos enfermos con cáncer dieron positivo al coronavirus. Una de ellas, de la tercera edad, ya venció al virus y la otra permanece en aislamiento en su domicilio y recibe tratamiento médico. Aclaró que no hay casos de coronavirus en la Unidad de Oncología.

Desde el comienzo de la cuarentena en La Paz hasta la fecha, al menos 30 enfermos con cáncer perdieron la vida. “Muchos murieron por la falta de atención debido a la crisis y otros porque la enfermedad ya estaba avanzada, pero tal vez se hubiera controlado mejor. Por ejemplo: había un jovencita de Oruro que murió esperando su tratamiento de radioterapia y mucha gente fallece así, esperando sus tratamientos”, lamentó. “Si antes era tan difícil para los pacientes ahora está mucho peor”, dijo.

En Santa Cruz piden ítems

En la Unidad de Pediatría del Hospital Oncológico de la ciudad de Santa Cruz, los padres de los niños con cáncer pidieron a las autoridades ítems para la atención de pacientes con sospecha de Covid-19. Ante la falta de medicamentos e insumos, los enfermos reciben ayuda de fundaciones.

“Seguimos pidiendo la ayuda tanto de la Gobernación como del Ministerio de Salud, solicitamos la dotación de personal para que puedan atender a los pacientes con sospecha o con Covid”, explicó Ana Figueroa, presidenta de la Asociación de Padres de Niños de con Cáncer del Oncológico cruceño.

Aseguró que desde hace un mes la farmacia del Servicio Único de Salud (SUS) ya no cuenta con insumos o medicamentos para los tratamientos de los pequeños. Varias fundaciones costean desde guantes hasta pruebas de Covid para esa unidad de pediatría.

Explicó además que lo pequeños que ingresen al centro público para recibir sus tratamientos deben presentar su prueba Covid-19. Estos estudios son financiados por las distintas asociaciones. “Gracias a Dios contamos con una fundación que nos está implementando un laboratorio para sacar pruebas en el Oncológico y otra fundación hizo un proyecto para hacer un domo para los pacientes posibles de Covid, algo que descongestionará, un poco el hospital”, contó Figueroa.

A pesar de la ayuda requieren personal de salud debido a que algunos fueron dados de bajo debido a sospechas o dieron positivo al coronavirus, informó.

Indicó que en la unidad reciben con normalidad a los pacientes. “En pediatría están atendiendo consultas normalmente a todos los que están programados. Sólo los niños que están en mantenimiento y están en controles, no van al centro a menos que necesiten alguna consulta médica”, informó la representante de los padres.

Lamentó la falta de insumos y fármacos para tratar a los pequeños. “La farmacia del SUS está vacía, ya no hay medicamentos, no hay ni jeringa, gotero, microgotero. Es casi un mes que ya no hay”, reclamó y explicó que son las fundaciones Gotitas Rojas, Manos en Acción Bolivia, Grupo Bao, Afanic Bolivia y Esperanza de Vida, además de otras, las que donan los insumos faltantes.

“Con pandemia o sin pandemia el Hospital Oncológico siempre fue olvidado. No se toma como prioridad a las personas sufren con esta enfermedad”, lamentó.

Según Figueroa, aproximadamente siete pequeños dieron positivo al Covid-19. Seis de ellos vencieron al virus y uno falleció en Montero.

Pacientes dieron positivo a la Covid-19