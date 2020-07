Cristian Castro admitió que agredió a Verónica Castro durante una discusión

Afirmó que las peleas son «algo común» en la relación con su madre, «pues ambos se critican mucho»

Infobae

Luego de que la conductora Yolanda Andrade acusó a Cristian Castro de haber agredido a su madre durante una discusión doméstica, muchos de sus seguidores han expresado su curiosidad sobre lo que sucedió pues se negaban a creer que el cantante agrediera a su madre físicamente.

Sin embargo, Cristian decidió admitir que sí le pegó a Verónica.

Según la conductora del programa Montse y Joe, fue la misma Verónica Castro quien le contactó para decirle que su hijo la había agredido. Por lo que la conductora la fue a ver y de inmediato la llevó a un hospital pues según esto, ella había sufrido varias lesiones. En ese entonces, Verónica y Yolanda mantenían una relación amorosa la cual pasó en secreto por un largo tiempo, aunque aseguró que la agresión a la actriz no se dio porque ellas tuvieran un romance sino por otras circunstancias. Así lo dijo:

Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira… La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación

En su momento, Cristian no quiso hablar y solo se refería al incidente como algo menor que “pasa en todas las familias”, al mismo tiempo en que afirmaba que la relación con su madre estaba igual que siempre:

Sin embargo, hace unos días, el cantante decidió revelar toda la verdad acerca de lo que sucedió en esa pelea, aunque para algunos de sus seguidores y sobretodo los de Verónica Castro, Cristian lo vio como un asunto de poca importancia e inclusive lo normalizó:

He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia! (…) Siempre el <i>revival </i>de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y (es común) que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón