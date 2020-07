Cuando estaba en el colegio, Marcelo Quiroga Santa Cruz nos visitó. Ese encuentr…

Cuando estaba en el colegio, Marcelo Quiroga Santa Cruz nos visitó. Ese encuentro cambió mi vida y desde entonces su ejemplo guía mis pasos. Hace 40 años lo asesinaron y desaparecieron sus restos, mataron al hombre, no sus ideas, no su legado. ¡Marcelo vive! ¡La lucha sigue! https://t.co/6F3KuKZpRV

Candidato Luis Arce en la cuerda floja por mencionar una encuesta | EL DEBER eldeber.com.bo | 21 hours ago ...El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora, comentó en un programa de televisión las encuestas de intención de voto con las que trabaja su partido.

Paco sobre encuesta: No hubo delito electoral al no haber premeditación - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 2 hours ago ...candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada debido a que no se violó "ningún delito de carácter electoral". "El MAS no ha cometido ningún delito ni... reglamento ( ). Luis Arce no hace esta acción bajo esos términos. Tiene que haberse referido al universo del estudio, cuántas personas han sido encuestadas

Candidato Luis Arce en la cuerda floja por mencionar una encuesta eju.tv | 21 hours ago ...Ijurko El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora, comentó en un programa de televisión las encuestas de

Analistas ven que Luis Arce cometió un delito electoral - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 6 hours ago ...Yolanda Mamani Cayo / La Paz Dos expertos en materia electoral afirman que el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, presuntamente... su favor. Y en las redes sociales, exigen al Tribunal Supremo Electoral intervenir de oficio e inhabilitar al candidato Luis Arce.

El MAS se basa en la definición de difusión de encuestas para defender a Luis Arce | EL DEBER eldeber.com.bo | 36 minutes ago ...elaboración de estudios de opinión para sustentar que su candidato, Luis Arce Catacora, no cometió delito electoral por comentar el resultado de una... "difusión" que está en el reglamento de elaboración de estudios de opinión para sustentar que su candidato, Luis Arce Catacora, no cometió delito

17 de Julio, 40 años después - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 14 hours ago ...terror - En noviembre de 1979 el coronel Luis Arce Gómez, comandante de la Sección II del Ejército, llegó a la avenida Arce en movilidades... resistir y derrotar el golpe", nos dijo Jaime, aún sin saber que el propietario de la empresa de la avioneta siniestrada era Luis Arce Gómez.

Luis Arce: El país necesita recuperar la democracia para salvar la salud y la economía laresistencia.info | 23 hours ago ...Luis Arce: El país necesita recuperar la democracia para salvar la salud y la economía Descarga App de La Resistencia Bolivia El candidato... presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, afirmó este jueves que Bolivia necesita un gobierno legítimo que adopte medidas para resolver la

Paco sobre encuesta: No hubo delito electoral al no haber premeditación eju.tv | 1 hour ago ...Socialismo (MAS), Marianela Paco, manifestó este viernes que la candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada debido a que no se violó "ningún delito de... sus encuestas con todos los términos que establece el reglamento ( ). Luis Arce no hace esta acción bajo esos términos. Tiene que haberse referido al

Elecciones: sectores y ciudadanos creen que el ausentismo le ganará al voto obligatorio | EL DEBER eldeber.com.bo | 7 hours ago ...". El postulante del MAS, Luis Arce Catacora, señaló que los comicios deben realizarse en la fecha aceptada y recordó que hubo un acuerdo político junto... proceso electoral y manifiesta que "el derecho a la salud no es excluyente del derecho al ejercicio democrático". El postulante del MAS, Luis Arce Catacora

Viceministro festeja su cumpleaños en instalaciones del estado lazurdaradio.com | 15 hours ago ...candidata y la situación del país 'va por mal camino' Noticias [ junio 22, 2020 ] Luis Arce denuncia que hackearon y boicotearon... [ julio 2, 2020 ] Corrupción en YPFB apunta hasta Jeanine Áñez Noticias [ julio 2, 2020 ] Twitter verifica la cuenta de Luis

Arce responde y rechaza acusaciones www.redbolivision.tv.bo | 14 hours ago ...Luis Arce respondió a denuncia en su contra por, aparentemente develar encuestas, políticos también reaccionan y piden actuar y sancionar de manera imparcial al TSE.

A 40 años del sangriento golpe militar que no pudo aplastar los sueños democráticos de una generación www.cabildeodigital.com | 1 hour ago ...la presidenta Gueiler. LA CONSPIRACIÓN CASTRENSE Y EL TERROR En noviembre de 1979 el Cnel. Luis Arce Gómez, comandante de la Sección II del... era Luis Arce Gómez. • El 9 de junio el Alto Mando Militar públicamente exigió la suspensión indefinida de las elecciones nacionales previstas

Paco: El MAS no ha cometido ningún delito ni falta de carácter electoral | Urgentebo urgente.bo | 9 minutes ago ...Paco, aseveró que no se cometió ningún delito ni falta de carácter electoral, por lo tanto, la candidatura a la Presidencia de Luis Arce no puede ser... alguna, el 2015 (Lens) convoca a conferencia y difunde sus encuestas con todos sus términos que establece el reglamento (…) Luis Arce no hace esa