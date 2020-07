Cuatro de 20 clínicas privadas de La Paz atienden a pacientes con Covid-19

Página Siete Digital

Luis Escóbar / La Paz

De las 20 clínicas privadas en La Paz, sólo cuatro atienden a los pacientes con Covid-19 y se encuentran llenas ante la elevada demanda de servicios, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Tenemos un registro de 20 clínicas privadas y las que están haciendo Covid son la Alemana, la Clínica del Sur, Cemes (Centro Médico Especializado) y Los Andes. Entre todas tenemos 95 camas instaladas y 11 son unidades de terapia intensiva (UTI)”, dijo el director del Sedes de La Paz, Ramiro Narváez, en una entrevista con Página Siete.

Todos los espacios para Covid-19 en estas clínicas ya se encuentran ocupados y ya no tienen lugar para recibir a más personas. Luis Kushner, gerente de la Clínica Alemana, afirmó que en su establecimiento ya no hay más espacio para recibir a más personas. “Tenemos 14 camas de aislamiento para Covid; de ellas seis tienen ventiladores para pacientes Covid y nada más. Ya no se puede recibir más personas por un tema de logística, porque ya no tenemos más ventiladores; no podemos recibir a un paciente medio grave porque necesita ventilación y ya no puede entrar; no tenemos más capacidad que eso”, explicó.

El director del Sedes hizo una inspección la anterior semana.

Foto: Sedes

Para ampliar, Kushner dijo que necesitaría comprar más ventiladores, pero advirtió que estos equipos son escasos y los que quedan en el mercado son muy costosos. Indicó, además, que el costo de internación depende mucho del estado en que se encuentre el paciente. “Si necesita aislamiento tiene un costo que es distinto a si necesita terapia intermedia o intensiva. También dependerá del tiempo de internación, la complejidad de la patología, a la necesidad o no de terapia intensiva, intermedia o aislamiento, todo es variable”, aseguró.

De acuerdo con un reportaje anterior de este medio, en mayo, un paciente en la Clínica del Sur (La Paz) que se encuentra estable debía pagar 1.000 bolivianos por día por la cama, además de 120 bolivianos por el derecho de internación, el costo de medicamentos y los honorarios de los médicos. Si el enfermo se encuentra en estado crítico debía pagar 4.500 bolivianos diarios para estar en terapia intensiva, sin contar los honorarios médicos, medicamentos y derecho de internación.

El pasado 8 de julio, el proyecto de ley que garantiza atención gratuita a pacientes con Covid-19 en clínicas privadas fue sancionado en el pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según la norma, el Gobierno deberá desembolsar el costo “mínimo” a los centros médicos por los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento de personas con coronavirus.

Ciro Zabala, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), destacó el proyecto de ley. “(Con esta norma) estamos tratando de que se haga justicia, que no se haga un libre albedrío, dibujo a mano alzada del manejo de pacientes que tienen Covid”, explicó el legislador.

Terapia intensiva es una de las áreas más demandas.

Foto: Archivo

El directo del Sedes paceño informó que los hospitales sin fines lucrativos tienen una mayor cantidad de plazas. Tal es el caso del Arco Iris, que tiene 95 camas, Nuestra Señora de La Paz registra 74 camas y la Clínica Regional de La Paz de la Banca Privada posee 60. Pero aclaró que si bien este último establecimiento es del seguro social, figura como privado. El profesional agregó que en todas ellas suman 49 camas de terapia intensiva.

“Es paupérrimo el servicio y lo que estamos haciendo es buscar un convenio con el Hospital Nuestra Señora de La Paz para que nos ayude con temas que no son Covid, como materno infantil, y lo mismo con Arco Iris”, explicó Narváez. El Sedes busca un acuerdo con las clínicas más grandes para continuar con la prestación de servicios a la ciudadanía.

“Lo que estamos haciendo es reunirnos con todos los estamentos y vamos a involucrar a la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología) y Defensa del Consumidor, entre todos haremos líneas de trabajo, además de estandarizar precios. Quiero reunirme con todos, desde los que hacen las pruebas rápidas, las farmacias, los distribuidores, las clínicas privadas, uniformar los criterios e ir hacia adelante”, sostuvo Narváez.

El director del Sedes adelantó que para hoy se tiene prevista la entrega y el inicio de actividades del Hospital del Sur –que se encuentra en la ciudad de El Alto-. Este establecimiento comenzará a trabajar en un inicio con 20 camas de terapia intensiva y hasta fin de mes ya tendrá 30. En septiembre se completará con 60.

Ejes del proyecto de ley sobre las clínicas

La “Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus Covid-19” -que fue sancionada el pasado 8 de julio en el pleno de la Cámara de Senadores- tiene por objeto garantizar la atención gratuita de pacientes infectados por parte del subsistema privado de salud que integra el sistema nacional de salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado, se lee en el artículo número 1 de la normativa.

El artículo 2 de la norma señala que el sector privado deberá “atender obligatoriamente sin dilatación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público de salud, a fin de ser diagnosticadas, atendidas y tratadas”.

En cuanto a los reembolsos -según el proyecto- el Estado devolverá los costos mínimos que incluya la atención que requiera el paciente, conforme a reglamentación emitida por el Ministerio de Salud.

El reembolso “deberá considerar el costo mínimo comercial estandarizado en que se haya incurrido y demostrable de manera documentada, bajo los principios de transparencia, economía, proporcionalidad y razonabilidad”, se lee en el artículo 3. En compensación, el nivel central de Estado podrá optar por la dotación al subsector privado de salud de medicamentos, insumos o equipos para su atención y tratamiento.

El Gobierno podrá utilizar los recursos asignados por la Ley 602 de Gestión de Riesgos, además de créditos y donaciones externas e internas que ingresen al país para financiar estos gastos en el sector privado de salud.

Este proyecto de ley se presentó luego de denuncias de varios ciudadanos, quienes contaron que en algunos centros privados fijaron precios elevados para la atención de pacientes infectados con el coronavirus. Los precios van desde más de 1.000 bolivianos hasta por encima de los 11.000 bolivianos diarios y sólo por acceder a una cama, según consultas que hizo Página Siete a algunos de estos establecimientos.

El proyecto de ley fue sancionado el 8 de julio en el pleno de la Cámara de Senadores y en esa ocasión los legisladores pidieron a la presidenta Jeanine Añez promulgar la norma.

“Le pido a la Presidenta de manera personal que pueda promulgar a la brevedad posible, en el plazo no mayor a 24 o 48 horas, es urgente. Si realmente queremos salvar vidas, la ley debiera promulgarse de manera inmediata y no mercantilizar la salud boliviana”, dijo el senador Omar Aguilar, del MAS. Explicó que esta ley establece que el sistema de salud privado fortalece el sistema de salud público. “Permitirá mayor amplitud en la parte de atención a los contagios de Covid-19”, sostuvo.

El sector privado espera reglamentación del proyecto de ley