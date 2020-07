Cuatro laboratorios privados de Tarija autorizados para realizar pruebas rápidas de Covid-19

Radio Fides

La responsable de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija, Claudia Montenegro, informó anoche que cuatro laboratorios privados fueron autorizados para realizar pruebas rápidas para la detección de casos de Coronavirus.

Los laboratorios tarijeños Vásquez, Andaluz, Zamora y Medicom asumieron un convenio con los servicios de salud para el proceso de detección. “Seguramente en los siguientes días se van a seguir sumando para ayudar al diagnóstico oportuno que es a lo que se apunta principalmente”, afirmó.

Por su parte el jefe de la Unidad de Gestión de Calidad del Sedes, Carlos Arce, explicó que cada laboratorio debe reportar sobre sus atenciones ante un posible reactivo que denote positivo al virus en la prueba rápida.

“Los laboratorios privados no autorizados que no informen a los Sedes están sujetos a sanción (…) el tema del costo es muy difícil regular, no nos es posible hacerlo, no creo que se esté viendo como un negocio, los costos los ve cada institución”, explicó.