Cuba nos da un nuevo ejemplo de solidaridad y hermandad. Pese al abuso y la vio…

#Cuba nos da un nuevo ejemplo de solidaridad y hermandad. Pese al abuso y la violación del derecho internacional en contra de sus instalaciones, ofrece su clínica para el pueblo boliviano. Muchas gracias.

Fuente: Evo Morales Ayma

Qué está pasando con el coronavirus en Bolivia, donde la policía recogió 420 cadáveres en casas y calles en solo cinco días www.bbc.com | 17 hours ago ...límite de su capacidad. La situación actual y las cifras son usadas por los seguidores y por el propio expresidente Evo Morales para cuestionar el trabajo...": Evo Morales en entrevista con BBC Mundo Los ministros presentes anunciaron que será utilizada para atender a los cientos de casos de trabajadores de...

Crónica de un retorno anunciado www.oxigeno.bo | 14 hours ago ...Evo Morales más de 13 años. Este Licenciado en Economía de la UMSA con una Maestría en Economía de la Universidad de Warwick, Inglaterra, podría...

Bolivia: recogen 420 cadáveres de casas y calles en cinco días | Teletica www.teletica.com | 16 hours ago ...que están al límite de su capacidad. La situación actual y las cifras son usadas por los seguidores y por el propio expresidente Evo Morales para... gobierno": Evo Morales en entrevista con BBC Mundo Los ministros presentes anunciaron que será utilizada para atender a los cientos de casos de...

Podemos bajo investigación por malversación de fondos públicos es.panampost.com | 16 hours ago ...de la agencia de comunicación Neurona Consulting, consultora que recibió fondos del expresidente de Bolivia Evo Morales. ÚLTIMA NOTÍCIA. Vox denuncia... a PODEMOS ante la Fiscalía Anticorrupción "por financiación irregular" al recibir pagos por 1.800.000 USD del Ejecutivo de Evo Morales a traves de...

El error del Movimiento al Socialismo no tiene salvación www.eldiario.net | 4 hours ago ...Demócrata (UD) Tomás Monasterio, puntualizó ayer que el partido de Evo Morales no tiene salvación y no hay forma alguna de que puedan justificar su...

Baltazar Garzón afirma que el 'caso audio' se basa en pruebas ilegales elpotosi.net | 23 hours ago ...El jurista junto a Evo Morales. Archivo Oxígeno El pasado 6 de julio, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente a Morales por los delitos de... exjuez español Baltasar Garzón, que forma parte del equipo de abogados que defienden al expresidente boliviano Evo Morales, escribió un artículo de...

"Michael Brooks Was My Absolute Political Inspiration" www.jacobinmag.com | 20 hours ago .... Michael taught me about Lula's imprisonment, the coup against Evo Morales in Bolivia, Jeremy Corbyn's inspiring campaign platform, and the unique...

De Pedro: "El Gobierno de facto de Bolivia quiere proscribir a la principal fuerza del país" www.telam.com.ar | 20 hours ago ...presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), ) que lidera el destituido Evo Morales. "Esto resulta inadmisible para quienes tenemos un profundo... mandatario Evo Morales, líder político del MAS, llamó días atrás a la comunidad internacional a "permanecer alerta ante los afanes prorroguistas del...

Propiedad de la "clínica cubana" en el limbo; se prevén 40 camas - Diario Pagina Siete www.paginasiete.bo | 12 hours ago ...(el inmueble), a quién pertenece. Si estaba siendo usado por el presidente Evo Morales, quiere decir que era del Estado boliviano. Veremos la parte... martes durante la inspección del centro médico. La autoridad aseguró que la clínica era utilizada de forma exclusiva por el expresidente Evo Morales y...

Bolivia's September vote in doubt as virus death toll rises apnews.com | 23 hours ago ...endorsement of the congress, currently dominated by the Movement for Socialism party. The group was led by Evo Morales, who was forced to resign as...