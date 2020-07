Daniel Vaca: «No hemos parado, siempre hemos entrenado con el cuerpo técnico»

El portero de The Strongest, Daniel Vaca, en entrevista con la jefatura de prensa del cuadro atigrado, sostuvo que a pesar de la cuarentena en el país por la Covid-19 el grupo nunca paró y se mantiene entrenando a órdenes del DT Alberto Illanes, siempre con la ilusión de poder volver al ruedo una vez que las autoridades nacionales así lo ordenen.

«Estamos entrenando todos los días, enfocando los trabajos en la fuerza, velocidad y reacción. Lo más importante de todo este tiempo es que no hemos parado, siempre hemos estado entrenando con el cuerpo técnico», aseguró Vaca.

A sus 41 años, el arquero atigrado resaltó dos momentos claves en su carrera: sus estudios para ser entrenador de fútbol y estar cerca de romper el récord de más partidos con la casaca de The Strongest.

«Estamos en el curso de dirección técnica a través del CIEF, de la federación boliviana, que me ha dado la posibilidad de estar en el curso para la categoría B y A», puntualizó el guardameta cruceño.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Junto a ello, reiteró su deseo de volver a la práctica y batir ese récord para convertirse en leyenda en el cuadro de Achumani, además luchar este año por un objetivo devengado desde hace casi cuatro años: el título nacional.

«Sabía que estoy cerca (de ser el jugador con más partidos en la historia del club), pero esta cuarentena nos ha cortado muchos partidos que ya hubiéramos estado jugando, pero yo tengo mucha fe en Dios y todas las cosas que han pasado es por algo, entonces no me desespera saber que Pablo tiene el record, yo estoy tranquilo, no me desespera romper el record, yo simplemente quiero esforzarme todos los días», concluyó.