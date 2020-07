De Leonardo DiCaprio a Kevin Costner: la lista de actores con los que Johnny Depp creía que Amber Heard le era infiel y los apodos que les puso

La actriz declaró en el juicio que su ex pareja emprendió contra «The Sun» y relató el infierno que pasó. Lo describió como un hombre violento, «enfermo de celos» y controlador

Johnny Depp, de 57 años, acusó a su ex esposa Amber Heard de haberle sido infiel con al menos ocho reconocidos actores de Hollywood, incluidos Eddie Redmayne, James Franco, Kevin Costner y Channing Tatum, y también llegó a sospechar que tuvo una aventura con Leonardo DiCaprio después de una audición. Estas afirmaciones fueron hechas por la actriz durante su testimonio ante una corte de Londres, donde su ex esposo lleva adelante un juicio contra el periódico The Sun por difamación.

La actriz también afirmó que Depp apodó a DiCaprio “cabeza de calabaza” y llamaba a Tatum “cabeza de papa” durante sus ataques de ira y celos contra cualquier coprotagonista masculino que tuviera, a quienes consideraba una amenaza. De acuerdo a Heard, Depp estallaba de furia particularmente cuando tenía que besar o participar en escenas sensuales y le decía que la gente pagaba para verla “tener sexo en cámara”.

En su declaración como testigo Heard relató que Depp amenazó repetidamente con matarla y violarla. Además ofreció detalles de los ataques de celos del actor y cómo la controlaba: “Tenía que justificarle por qué estaba haciendo una película puntual, y era mucho peor si había besos o sexo. Intentaría atraparme cogiendo mi teléfono o diciéndome que alguien le había dicho que estaba teniendo una aventura y actuaría como si tuviera información que lo demostrara, cuando no era así”.

“Se burlaba de mí, especialmente cuando estaba borracho o drogado, y tenía apodos despectivos para cada uno de mis coprotagonistas masculinos que consideraba una amenaza sexual. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio era ‘cabeza de calabaza’, Channing Tatum era ‘cabeza de papa’ y Jim ‘sorete’ Sturgess”, relató Heard, de 34 años, que estuvo casada con el protagonista de “Piratas del Caribe” entre 2015 y 2017.

Depp también la acusó de tener sexo con Eddie Redmayne, James Franco, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton y Kelli Garner. Afirmó que su entonces marido obtenía copias de los guiones para revisarlos para saber si tenía escenas íntimas con sus compañero de elenco.

“Sus reglas se endurecían cada año cuando estábamos juntos sobre qué desnudos o escenas eran aceptables, pedía descripciones de cada detalle, cada aspecto de las escenas y cómo estaban cubiertas, imponiendo restricciones crecientes sobre lo que podía y no podía hacer. Me encontré haciendo concesiones y rechazando trabajos”, sentenció la actriz, que además agregó que por culpa de Depp perdió muchos trabajos y su salario cayó cada año que estuvo con él.

Heard remarcó que Depp era “muy celoso” y que estaba “obsesionado” con saber con quién se había acostado y con quien había salido antes que él. También la controlaba a la hora vestirse. “Si usaba un vestido escotado, él diría cosas como ‘mi chica no se va a vestir como una puta’”. “Con el tiempo, dejé de usar vestidos reveladores para los eventos de la alfombra roja: simplemente no valía la pena el abuso verbal y psicológico. Me humillaba cada vez que intentaba usar algo que pudiera verse sexy, llamándome ‘puta’ y ‘hambrienta de fama’. Todo empeoró con el tiempo”. En una oportunidad, de acuerdo a Heard, le dijo “voy a tener que ver cómo te violan”.

La protagonista de “Aquaman” dijo que Depp también la llamaba “culo gordo”, y que a veces ella respondía llamándolo “viejo” o “imbécil”. Y puntualizó en una situación particular con que quiso dejar en evidencia el control que tenía sobre ella. Herard dijo que Depp una vez tomó su automóvil, un Mustang, sin preguntarle, explicando que él lo arreglaría para ella como un regalo y nunca más se lo devolvió. “Una vez que desapareció, insistió en que sus conductores y sus guardaespaldas me llevaran a todas partes”, dijo, y agregó que no tuvo auto ni pudo manejar durante sus años con él.

“Con el tiempo se hizo evidente que esta era una de las formas en que él sabría y controlaría dónde estaba. Lo mismo sucedió con los guardias de seguridad. Insistió en que yo tuviera seguridad personal y envió a sus propios hombres, quienes le informarían sobre dónde estaba en todo momento”, testificó la actriz.

Según Heard, Depp le dijo que la única manera de escapar de su matrimonio era con la muerte y la amenazó repetidamente. Supuestamente, también le dijo en una oportunidad: “Te cortaré la cara para que nunca más nadie te quiera” .

Heard alegó que en los años que estuvieron juntos el actor la golpeó y abusó verbalmente de ella en cerca de 14 ocasiones bajo los efectos del alcohol y las drogas, incluida una oportunidad en Australia donde afirmó que fue golpeada, estrangulada y escupida por Depp, quien la tuvo tres días como rehén.