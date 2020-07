Defensa de Mostajo analiza procesar por calumnia e injurias a quienes mellaron su dignidad

Horacio Toro, abogado de Mohammed Mostajo, informó que se está analizando iniciar proceso por calumnias e injurias a quienes haya intentado mellar la dignidad del Embajador de Ciencia y Tecnología, de quien aseguró que es una persona intachable.

“Lo que se está analizando es iniciar las acciones legales correspondientes por calumnias injurias contra las personas que hayan intentado mellar su imagen, porque es una persona tan preparada y siempre ha sido transparente”, sostuvo el abogado.

Señaló que “hay un grupo de personas” que serían denunciadas, entre ellas el exdiputado Bernardo Montenegro, quien denunció a Mostajo ante la Fiscalía por el caso respiradores.

El abogado de Mostajo manifestó que no permitirá que una persona “tan distinguida” sea atacada mediáticamente.

“Lo que ha molestado mucho es que habido en realidad un linchamiento mediático, podríamos decir, cuando no existe ninguna prueba en contra de mi cliente. Si ustedes si ustedes revisan las investigaciones no existe cruce de llamadas, no hay ninguna prueba que involucre a Mohammed”, apuntó.

Rechazó que Mostajo atraviese esa situación y reiteró que se trata de alguien probo y transparente. “Esa es la clase persona que necesitamos en este país”, acotó.

Toro hizo esas declaraciones este viernes a tiempo de presentar un memorial en la Fiscalía para apersonarse, como defensa de Mostajo, ante informaciones de que el Embajador había sido citado a declarar este viernes.

Si bien fiscales dijeron que Mostajo había sido citado para este viernes como testigo, el abogado del diplomático aseguró que no hubo tal notificación.

Recalcó que su defendido está dispuesto a colaborar. No obstante, indicó que Mostajo se encuentra en Estados Unidos haciendo gestiones ante la ONU, por lo cual planteó que la comparecencia se haga por vía web.

Fuente: erbol.com.bo