Dejan a muertos en casas hasta 4 días; 3 urbes habilitan morgues, fosas y nichos

Un hombre de 60 años con síntomas de Covid-19 murió el domingo en su casa en Cochabamba y luego de denuncias públicas, una funeraria trasladó el cuerpo ayer por la tarde a un ambiente alejado de la urbe pero el entierro recién se realizará el viernes. Las funerarias de Santa Cruz y La Paz advirtieron que deben esperar hasta cuatro días para la cremación o el entierro de los cadáveres que ese tiempo se quedan en sus casas.

El número de casos de personas fallecidas por Covid-19 o con síntomas de la enfermedad se incrementó en los pasados días. Ante esta situación y para no ser rebasadas, las alcaldías de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz asumen diferentes medidas que van desde la habilitación de fosas, cuarteles y hasta morgues transitorias.

El Cementerio General de Cochabamba dejó de operar el fin de semana y las funerarias no tenían un sitio donde dejar los cuerpos. El administrador de una de las empresas fúnebres -que prefirió guardar su nombre en reserva- contó que tampoco podían embalsamar los cadáveres, así que optaron por dejarlos en las casas previa descontaminación y aislamiento

“Lo que está haciendo nuestra empresa es brindar el aislamiento para que el cuerpo se quede en el domicilio hasta que sea derivado al cementerio. Dejamos los cadáveres en bolsas plásticas mortuorias que son impermeables y no permiten que se salgan líquidos ni olores”, contó en una entrevista con Página Siete el administrador de una funeraria de la ciudad de Cochabamba. Indicó que en este tiempo se acumularon hasta 40 cuerpos en distintos domicilios.

El camposanto dejó de operar porque uno de sus trabajadores perdió la vida y el resto de sus compañeros exigió la toma de pruebas. Esta evaluación médica comenzó ayer y los funcionarios regresaron a sus labores. Aunque el administrador del lugar Benedicto Gonzáles dijo que el deceso no se produjo por Covid-19.

“Quedamos en dar prioridad (en la cremación) a los seis casos positivos confirmados a razón de cuatro por día y trabajaremos 12 horas continuas. Los que están en estudio o investigación (sospechosos) los posponemos al día siguiente o un tercer día, de ellos tenemos otros 12”, dijo el funcionario.

El camposanto habilitó una fosa para el entierro de cuerpos tres metros bajo tierra. “Nuestro cementerio tiene 17 hectáreas y los ubicados en un lugar que es seco, al lado norte, por la Coronilla. Para que los (cuerpos) sean depositados ahí debemos contar con la autorización de los familiares”, dijo el administrador.

Saturación en La Paz

El presidente de la Asociación de Funerarias de La Paz Miguel Elías advirtió que El Alto no cuenta con un cementerio ni un horno crematorio e indicó que esta situación está “sobrecargando” al Cementerio General. “Las juntas de vecinos no quieren saber que se entierren cuerpos en los cementerios de Villa Ingenio o Mercedario. El Alto no tiene horno crematorio y morgue ni un terreno donde dejar los cuerpos. Lamentablemente (este hecho) está crucificando al Cementerio General de La Paz”, dijo.

Elías explicó que desde la anterior semana a diario se están llevando de ocho a 10 cuerpos al camposanto paceño. “Está colapsando porque nos dijeron que para la cremación debemos esperar hasta el sábado que ya todo está ocupado. Además, cuando la persona fallece en un hospital, a las 12 horas ya quieren que sea retirado y que las funerarias se hagan cargo, pero muchas de las empresas no tienen salones o morgues para guardar el cuerpo”, afirmó.

Ante esta situación, Elías dijo que algunas empresas esperan con el cuerpo en sus carrozas fúnebres porque ya tienen un contrato y esta situación se convierte en un foco de infección.

Martín Fabbri, director de Empresas de la Alcaldía de La Paz -que tiene bajo su dirección al Cementerio General-, descartó un posible colapso y afirmó que tienen un plan de contingencia para estos casos. “Cuando los cadáveres superen el número de cremaciones que se puedan realizar (ocho al día) tenemos un cuartel habilitado para los excedentes denominado en 201”, destacó.

Según Fabbri, la norma prioriza la cremación de los cuerpos y después la inhumación. “El protocolo que tenemos dentro del gobierno municipal y la entidad decentralizada (el Cementerio) establece que sí se los puede dejar en estos cuarteles”, declaró. Este espacio tiene la capacidad para recibir 200 cuerpos y comenzó a funcionar ayer.

Crisis en Santa Cruz

El vicepresidente de la Asociación de Funerarias de Santa Cruz Miguel Salvatierra explicó que el nuevo horno crematorio de la Alcaldía no da abasto para atender la demanda pese a reciben 10 cuerpos diarios. “Las familias deben esperar varios días para la cremación; además, no se puede formolizar los cadáveres porque son casos sospechosos o confirmados”, dijo.

Salvatierra explicó que el único lugar donde reciben cuerpos de Covid-19 es el cementerio de La Cuchilla, donde la Alcaldía habilitó un espacio para que sean enterrados tres metros bajo tierra. “Ante esta situación aparecieron varias funerarias y no sé qué harán con los cuerpos. Aparecieron muchas ofreciendo cremación y refrigeración, pero no sabemos dónde realizan estos procesos”, advirtió.

El coordinador departamental de Manejo y Protocolo de Cadáveres Covid-19 de Santa Cruz Dagner Montalván dijo a Página Siete que solucionan este problema porque la Alcaldía instaló un horno crematorio, habilitó tres cementerios para recibir los cuerpos y dos morgues transitorias.

“Este horno crematorio no discrimina si son muertes por Covid o no, recibe a todos y las dos o tres empresas (privadas) están saturadas. Por ello se habilitaron tres cementerios municipales porque la norma también permite la inhumación tres metros bajo tierra. Actualmente se depositan los cuerpos en el camposanto de La Cuchilla y otros dos de los que por estrategia no revelamos sus nombres para evitar la oposición de los vecinos”, dijo la autoridad.

Montalván informó que el horario de los entierros se amplió hasta las 20:00, antes se cerraba a las 14:00. Explicó que crearon brigadas que van a recoger los cuerpos de las casas y los hospitales.

“A gestión nuestra, el municipio puso un equipo que recoge los cadáveres y los lleva a la morgue que nosotros habilitamos como centinela para casos sospechosos o confirmados de Covid-19. Inmediatamente se lleva el cadáver y no hay esa susceptibilidad de que el cuerpo se quede 12 a 24 horas en el domicilio”, explicó. Una de estas morgues se encuentra en Pampa de la Isla y la otra en el Plan 3.000. “No vamos a permitir que sean quemados en los domicilios (como sucedió en Guayaquil, Ecuador) o permanezcan mucho tiempo en los cajones mientras esperan en un espacio en puertas del cementerio público”, concluyó.

