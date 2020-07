Denuncian a fiscal Lanchipa por incumplimiento de deberes

JUAN LANCHIPA, FISCAL GENERAL Y EN RECUADRO LA DENUNCIA PRESENTADA POR EDUARDO LEÓN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El abogado Eduardo León denunció ayer ante la Cámara de Diputados al fiscal general, Juan Lanchipa, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, porque se habría provocado “intencionalmente” que fracasara las notificaciones azul y roja de la Interpol contra el expresidente Evo Morales.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El jurista aclaró a EL DIARIO que como consecuencia de los actos de Lanchipa, la sede de Interpol en Lyon, Francia, rechazó hacer las notificaciones contra Morales e incluso borró los antecedentes de la denuncia al expresidente de su base de datos internacional.

“El fiscal Lanchipa se equivocó a propósito en el tema de pedir las notificaciones de Interpol para lograr la detención de Evo Morales ya que las solicitudes de notificación azul y roja no reunían los requisitos mínimos para que el cuerpo de juristas de la secretaría general de Interpol, con sede en Lyon, Francia, pueda subir la notificación solicitada”, explicó.

En una nota que fue enviada por el entonces director de la Interpol, coronel Jorge Campos, al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero se lee:

“Señor comandante, preocupado por la irregularidades en las solicitudes de notificación azul y roja por parte de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia para exautoridades del anterior gobierno, cabe hacerle saber que durante toda la pasada gestión la O.C.N. Interpol, remitió oficios al Ministerio Público y al propio Fiscal General de la Nación, solicitando nos convoquen con la finalidad de capacitar a los señores fiscales de materia (hacer conocer los alcances y capacidades de las herramientas de la Interpol, sin respuesta a la fecha, por tal razón le hago saber que las solicitudes de notificación azul y roja para el señor Juan Evo Morales Ayma y otros, remitidas por el fiscal general, no reunía los requisitos mínimos para que el cuerpo de juristas de la secretaria general de Interpol con sede en Lyon Francia pueda subir la notificación solicitada, sin embargo presumo que no fue por desconocimiento porque en otros casos el Ministerio Público y el propio fiscal general, abogado Juan Lanchipa Ponce, solicitaron notificación roja cumpliendo los requisitos mínimos tal cual prevé el estatuto y reglamento de tratamiento de datos de Interpol por lo que le reitero, presumo que pueda existir la intencionalidad de provocar que la secretaria general de Interpol rechace las solicitudes de notificación azul y roja y solo ocurre en casos relacionados a exautoridades del gobierno de Evo Morales y no así en otros casos. Esta irregularidad le hago conocer con la finalidad de que su autoridad como MAE de la Policía Boliviana proceda como reza la norma”, se lee.

Cuando la Interpol rechazó las notificaciones, Lanchipa explicó que la réplica de la Interpol fue “muy escueta” y que “no señala cuál el motivo de ese rechazo”, por lo que el Ministerio Público solicitó una aclaración al respecto.

Lanchipa fue elegido como fiscal en 2018 por la mayoría masista en el Legislativo. Fue funcionario público del gobierno anterior y se conoció que quien lo respaldó para el cargo de fiscal fue el exministro, ahora refugiado en la residencia de México, Héctor Arce.

Fuente: El Diario