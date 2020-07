Desinfección con luz ultravioleta y pruebas a sus jugadores, Wilster se alista para volver

Campeones

jueves, 16 de julio de 2020 · 00:01

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El club Wilstermann ayer hizo las pruebas de desinfección con luz ultravioleta los diferentes ambientes de su complejo, además de realizar diferentes pruebas a los jugadores, para esperar solo el pulgar arriba desde las autoridades gubernamentales para volver a los entrenamientos.

“En estos días se ha hecho una serie de laboratorios a los muchachos, se les está haciendo mediciones antropométricas también, que va a servir para evaluar la condición con la que están volviendo, prácticamente ya hemos dado el puntapié inicial para la vuelta a los entrenamientos”, explicó el galeno de club de Wilstermann, Alex Antezana.

Aunque la mayoría de los jugadores extranjeros empezarán a llegar a Cochabamba entre el 20 y 25 de julio, el equipo está listo para volver a los entrenamientos en el momento que el Gobierno les de la autorización.

Wilstermann invierte alrededor de $us 18.000 en la implementación de todos los protocolos de bioseguridad, que aunque no pueden garantizar que no exista ningún contagio entre los miembros del equipo, si bajará al mínimo esa posibilidad.

Entre tanto, el Gobierno anunció que la siguiente semana se podría emitir la resolución biministerial que daría el Ok para la vuelta a los entrenamientos no sólo de Wilstermann, sino también de Bolívar y la Selección.