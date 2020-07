Díaz sobre probable adiós de Justiniano: «No es algo que me quite el sueño»

Campeones

jueves, 9 de julio de 2020 · 00:01

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«Aquel que tiene ganas de seguir en Wilstermann es para seguir haciendo historia y si algún futbolista no tiene esa ilusión o tiene otros objetivos está en todo su derecho», enfatizó Cristian Díaz, director técnico del cuadro aviador, al referirse a la posibilidad de que el volante Leonel Justiniano no renueve con el Rojo por una oferta de Always Ready. «No es algo que me quite el sueño», agregó.

«Creo que Leonel debería sentirse reconfortado por lo que pensamos de él aquí y luego ser claro si está esperando una oferta del exterior o no, si es un tema de su hijo, la verdad yo ya estoy un poco confundido con esta historia», lamentó el entrenador de 44 años de edad.

El DT argentino alista el retorno a los entrenamientos para que su equipo encare la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. «Teníamos buenos jugadores con Leonel y antes que él se sumase también y no es algo que me quite el sueño. Me quitaría el sueño si jugadores con más tradición en Wilstermann dudarán en quedarse me preocuparía un poco más, las cosas pasan por algo y si continúa será bienvenido y si no bueno», resaltó en el programa Dosis de Fútbol, de Cochabamba.

Justiniano es uno de los dos jugadores que Always pretende contratar. «Nos interesa», reconoció el vicepresidente millonario, Andrés Costa, quien dijo que en las próximas horas hará un ofrecimiento al futbolista de 28 años.