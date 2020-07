Diputada del MAS anuncia denuncia contra el ministro Murillo por el caso narcojet

Comisión de Gobierno y Defensa anunció que presentará este jueves una denuncia en contra del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el caso narcojet.

eju.tv

La diputada del MAS y miembro de la Comisión de Gobierno y Defensa, Brígida Quiroga, anunció que este jueves presentará ante la Fiscalía una denuncia en contra del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por supuesto incumplimiento de deberes toda vez que no compareció ante la comisión por el caso narcojet.

Quiroga, en declaraciones a la radio Kawsachun Coca, aseguró que la comisión determinó por mayoría presentar esta denuncia, después de que se le envió a Murillo un cuestionario con 20 preguntas sobre el caso narcojet que no habrían sido respondidas ante los diputados, como seguimiento al caso que involucra un avión que fue interceptado en México, con una tonelada de cocaína, y que estaba siendo piloteado por dos bolivianos.

«Elaboramos 20 preguntas con las cuales queríamos transparentar el proceso de investigación que lleva meses y no sabemos nada. Se lo había conminado al ministro de Gobierno en abril, pero no se ha presentado, sólo dio excusas. Ahora no presenta nota de excusas ni tampoco asiste a aclarar este cuestionario. Por lo tanto, como Comisión de Gobierno hemos determinado por mayoría iniciarle un proceso por incumplimiento de deberes, porque saltó a las diferentes notificaciones que se le hizo», explicó Quiroga.