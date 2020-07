Diputada del MAS: Murillo y López incurren en arbitrariedades típicas de la dictadura

A más de ocho meses de instalarse el gobierno transitorio y que el MAS prefiere llamar “golpe de estado”, la Secretaria del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sonia Brito, advierte que los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López fueron los actores centrales para una serie de arbitrariedades que solo se vieron en las dictaduras militares.

Informó que las muertes de Senkata, Sacaba, detenciones arbitrarias, persecuciones judiciales a exministros, al expresidente Evo Morales, persecuciones políticas a opositores, son los hechos más notorios con los que el gobierno transitorio mostró a Bolivia, ante la comunidad internacional, como un Estado violador de los derechos humanos.

La asambleísta indica que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha enviado informes a la CIDH y al Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, sobre las vulneraciones que han sido motivo de una condena internacional.

Dijo que el ministro Murillo “se está ganando muchos procesos hacia adelante” que en algún momento se convertirán en juicios contra el Estado boliviano por las 38 muertes de Sacaba y Senkata.

Por similares resultados dictaduras militares se vieron envueltas en juicios internacionales años después. Recordó que las muertes en situaciones de violencia son delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles.

Mencionó también que hay atentados a la libertad de expresión con el cierre de varias radios comunitarias, detenidos a simple denuncia de sedición o terrorismo, negatoria a dar salvoconductos a exministros asilados y un Órgano Judicial, cuyo funcionamiento “es una vergüenza porque manda a la cárcel en plena pandemia” frente a un lamentable accionar del Ministerio Público.

“La persecución a los exministros es muy fuerte. No entendemos cómo un gobierno que intenta y repite a cada rato que tiene una Presidenta Constitucional, no respeta la Constitución y permite tanta arbitrariedad de un Ministro de Gobierno, cuyas acciones solamente se han visto en dictaduras militares. No entendemos por qué se le permite al señor Murillo ser juez, fiscal y ordenar condenas”, declaró la asambleísta del MAS.

Sostuvo que lo mismo ocurre con el Ministro de Defensa Luis Fernando López y el Ministro de Justicia Álvaro Coímbra quienes “son personajes vulneradores de los derechos humanos desde el ejercicio del poder”.

Brito califica de inconcebible lo que está pasando con Murillo porque se hace la burla de todo el mundo, insulta y amenaza. “Hay jueces y fiscales que se han negado a cometer semejantes arbitrariedades y hay otros absolutamente funcionales a lo que dice el Ministro”, acotó.

Dijo que por ahora hay un proceso de investigación desde la Asamblea Legislativa y se espera que en un par de meses, la Comisión Mixta pueda elevar su informe sobre las muertes de Sacaba, Senkata y persecuciones judiciales, además de las compras irregulares desde el Estado en el marco de la emergencia sanitaria.

Fuente: erbol.com.bo