Diputada del MAS, Otilia Choque, confirma que asistirá al diálogo con el Gobierno sobre los créditos

La diputada del MAS y presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Otilia Choque, confirmó que asistirá al diálogo con el Gobierno para tratar el tema de los créditos internacionales. Así lo dio a conocer en declaraciones en la red Unitel, en respuesta a la carta enviada por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, tanto a la diputada como al presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, convocándolos a la cita.

«Por supuesto que asistiré a esa reunión tratándose siempre de cooperar a la familia boliviana. Realmente en estos momentos se han puesto la mano al pecho, el órgano Ejecutivo, todos los ministros, como también la presidenta transitoria», dijo.

Según la diputada Choque, el Ejecutivo no dio las explicaciones necesarias para que se aprueben los créditos. «La Comisión de Planificación una vez que recibió un crédito el mes pasado, inmediatamente enviamos las consultas respectivas para saber si Bolivia tiene la capacidad de pago y de endeudamiento, pero no lo hicieron, no respondieron; ahora ingresaron otros dos créditos, de la CAF y del BID, por otros montos. Cuando hay voluntad política, voluntad para el pueblo, se trabaja de manera pronta y oportuna como lo hicimos con los cinco créditos que aprobamos en la gestión de la presidenta Jeanine Áñez», explicó.

Cerca del mediodía y en conferencia de prensa, el ministro Núñez anuncio que «a nombre de la presidenta Jeanine Áñez y del Órgano Ejecutivo, he enviado una carta de invitación formal a Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, y a Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanza, para sostener una reunión técnica de coordinación» sobre el tema de los créditos internacionales que aguardan la aprobación de la Asamblea, donde el MAS tiene los dos tercios.

«El objetivo es analizar de manera conjunta los proyectos de ley de préstamos de organismos internacionales, para intercambiar criterios técnicos, escuchar todas las observaciones que fueron planteadas al respecto y así, de inmediato, destrabar la llegada de recursos monetarios que el país requiere con urgencia«, agregó Núñez.