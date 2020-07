Diputada Sandóval pide mediación de la Iglesia para que la Asamblea libere los créditos internacionales

La diputada Rose Marie Sandóval (Demócratas) y el diputado Édgar Montaño (MAS) coinciden en la necesidad de abrir espacio al diálogo para destrabar los créditos internacionales en la Asamblea. La primera pide mediación de la Iglesia y el segundo, la presencia de algún representante del Ministerio de Economía.

eju.tv



Frecuencia Urbana

La diputada por Demócratas, Rose Marie Sandóval, pidió la mediación de la Iglesia católica para destrabar los créditos internacionales que están en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su planteamiento surge un día después que la presidenta Jeanine Áñez pidió a los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que aprueben estos recursos para que se pueda pagar el Bono Salud, de reciente creación, y para poder disponer de más dinero para reactivar la economía.

Sandóval, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana, lamentó que la bancada del MAS esté ‘obstruyendo’ estos créditos. «La presidenta (Áñez) tiene toda la razón. En más de cinco años, nosotros jamás hemos negado un crédito que haya pedido Evo Morales. Sabemos que cuando el Ejecutivo logra conseguir un crédito internacional es porque el país tiene credibilidad, esto es un ABC en función política, yo he trabajado mucho en esto. Pero lo que ha sucedido ahora es un cálculo político, un bloqueo sistemático a todo lo que hace el Ejecutivo sobre todo para intentar asfixiar al Gobierno», declaró.

La diputada de Demócratas pidió la mediación de la Iglesia católica para llegar a una solución. «Como no hay Defensoría del Pueblo, propongo la mediación de la Iglesia para que se sienten y que de cara al pueblo vía Zoom nos digan hay esto, quieren o no quieren, que salga la presidenta Eva Copa, que salga el presidente Sergio Choque, porque hay que aprender a entenderse, y también del Ejecutivo, que salga la presidenta, del Ministerio de Economía y que tengamos un debate, pero ya, porque de lo contrario cada uno tendrá su versión de la razón y, mientras tanto, la gente se nos muere y eso no nos podemos permitir ni perdonar», enfatizó desde el aislamiento que cumple en la ciudad de La Paz, tras haber dado positivo a Covid-19.

Pese a su enfermedad, dijo estar dispuesta a asistir a una sesión vía Zoom en caso de que se requiera para agilizar la aprobación de los créditos.

Por su parte, el diputado del MAS, Édgar Montaño, aseguró que la Asamblea ha aprobado todos los créditos, excepto el del Fondo Monetario Internacional (FMI), por las condiciones que pone el organismo internacional. Sin embargo, dijo que la bancada del MAS está esperando que algún representante del Ministerio de Economía dé una explicación amplia en el plenario de la Asamblea para que se resuelvan las dudas.

También se refirió al nuevo Bono Salud y consideró que es una medida electoral del Gobierno, porque el monto no responde a las necesidades de la población.