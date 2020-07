Diputado con Covid-19: “Rondar entre la vida y la muerte es muy complicado”

Jesus Reynaldo Alanoca Paco / La Paz

“Ojalá Dios me permita salir de todo esto, lo único que les pido es cuídense, no es chiste esta enfermedad, rondar entre la vida y la muerte es muy complicado”, afirmó en un video el diputado Amílcar Barral, que dio positivo a Covid-19 y permanece internado en la Caja Petrolera.

En un dramático mensaje, el asambleísta, electo por Unidad Demócrata (UD), cuenta cómo intenta superar el mal, tras que se confirmara que resultó contagiado el 24 de junio y fuera aislado.

“Jamás desearía esto a nadie. 22, 24 inyecciones diarias, no poder caminar, no poder respirar solo por más de cuatro minutos, no poder dormir por el temor a una falla en los pulmones. Es una enfermedad que nunca desearía a nadie, es la más complicada que pueden tener todos en su vida”, cuenta, visiblemente afectado, con una máscara de oxígeno en el rostro.

Hace días su entorno inició una campaña para encontrar donantes de plasma, porque se teme que su cuadro clínico se complique. Además del coronavirus, presenta diabetes e hipertensión.

“Nosotros seguimos peleando, agradecemos a la gente que nos manda mensajes. Estar tres, cuatro minutos respirando es mucho, mucho dolor. Lloré varias noches por no poder dormir”, señala en su grabación.

Su testimonio:

Fuente: El Deber