Dos clubes piden intervención para salir de la crisis en la FBF

Campeones

jueves, 30 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

En el caos institucional que vive actualmente la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dirigentes de Bolívar y Wilstermann sugieren que si es necesario llegar a una intervención, “que así sea”, para poder salir de la crisis.

Por ejemplo, Robert Blanco y Marco Rodríguez reclaman el derecho de suceder en la presidencia de la FBF a César Salinas (+). “Si no podemos llegar a consensos entre los actores del fútbol boliviano, que venga otro ente. Sería una vergüenza que pase esto, pero si los presidentes no podemos llegar a acuerdos y puede venir otra gente a poner orden en nuestra casa, hay que aceptar por la incapacidad que tuvimos para consensuar”, aseguró el titular de Wilstermann, Gróver Vargas.

Mientras que el vicepresidente del club Bolívar, Dardo Gómez, coincidió en que “si esto no se respeta en el marco de legalidad que debe existir, nos reservamos el derecho de acudir a otra instancia que tome cartas en el asunto, ese estado de caos que tiene la FBF debería ameritar que FIFA y Conmebol miren hacia Bolivia por el estado de indefensión que tiene la institución y que se restituya la misma a partir de realizarle una intervención. Ellos deben adoptar las medidas pertinentes viendo nuestra situación y el caos que existe”.

Si el Estado no interviene, Conmebol podrá hacerlo, tal como pasó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en mayo de este año. El directorio de la FEF votó A favor de remover al dirigente Francisco Egas de la presidencia del organismo por “vulneraciones reglamentarias”. En su lugar se puso a quien hasta ese entonces era su vicepresidente, Jaime Estrada. Dicha decisión fue tomada como un “golpe de estado” y motivó el rechazo de FIFA y Conmebol. Recién el 8 de julio restituyeron en el cargo a Egas luego de un análisis. Llegar a una intervención similar en la FBF no es descabellada, más cuando el propio Blanco anticipó que si Conmebol no le reconoce el derecho de ser el presidente, acudirá a un amparo constitucional para hacer valer sus derechos.

Los problemas del fútbol boliviano

Televisión

Ocho clubes licitan en el momento los derechos de televisión de los siguientes cuatro años; sin embargo otro grupo de seis clubes decidieron marginarse de ese acto y autogestionan por su cuenta la venta de su imagen.

Sueldos

Varios clubes no han cancelado a sus jugadores los sueldos hasta el mes de junio. Los futbolistas advirtieron mediante su agremiación que a partir de julio no permitirán ningún descuento más del contrato que firmaron a principios de temporada.

La Selección

La Selección nacional no puede iniciar sus entrenamientos ya que Fabol determinó con los 14 capitanes de los clubes no asistir al llamado mientras la FBF no cumpla temas como un seguro de vida para sus afiliados, funcionamiento de los tribunales y se aclare el pago a los jugadores del club San José de parte de la FBF.

Estatuto

El estatuto de la FBF tiene “varios vacios legales”. Robert Blnaco dice que fue elegido primer vicepresidente y que los cambios que se dieron el año pasado en la norma aplican recién desde el próximo congreso. Marco Rodríguez afirma ser el presidente interino porque la norma que se modificó en 2019 entró en vigor inmediatamente. La pelea por el trono continúa y en el medio existe congelamiento de cuentas de la FBF y amenaza de amparos constitucionales.

Asociaciones

El cien por ciento de las asociaciones funcionan actualmente de manera ilegal ya que “prorrogaron sus mandatos y otros son interinos”. Como aún no modificaron sus estatutos, sus presidentes continúan al frente de sus respectivas instituciones.