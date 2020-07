EEUU: pidió un préstamo del Estado por el Covid-19 y se compró un Lamborghini

Podrían darle hasta 70 años de prisión. Había pedido un préstamo dirigido a empresas en crisis por la pandemia, pero parte de ese dinero lo invirtió en un vehículo de lujo.

TN

Un residente de Miami, Estados Unidos, recibió cerca de $us 4 millones en préstamos federales destinados a sostener a empresas en crisis por el Covid-19 y con parte de ese dinero se compró un Lamborghini Huracán, informó The New York Times.

El hombre en cuestión, David T. Hines (29), está acusado ahora por el Tribunal del Distrito Sur de Florida de fraude bancario, de realizar una declaración falsa a una institución financiera y de participar en transacciones con ganancias ilegales. Podrían condenarlo a 70 años de prisión.

Hines había solicitado en abril la ayuda financiera del Programa Federal de Protección de Pagos (PPP), que fue creado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mantener a sus empleados en plena crisis económica por la pandemia. Declaró tener cuatro negocios, con 70 empleados y 4 millones de dólares en gastos mensuales.