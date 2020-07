El descuido es el mayor peligro en la pandemia

Deutsche Welle: El sábado, EE.UU. registró más de 66.000 nuevas infecciones en un solo día por primera vez desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. California está ahora también muy afectada. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, insta a que se logre pronto un retorno a la normalidad. ¿Es probable?

Dr. Chad Krilich: No hemos acabado con la pandemia. En el estado de California, la tasa de reproducción de la infección es de 1,17 (es decir, una persona con coronavirus infecta a 1,17 personas). Hace dos semanas la tasa era de 1,16, hace un mes era de 1,13 y hace dos meses era de 0,99.

Así que la tasa de infección está subiendo de nuevo.

Exacto. Al principio de la crisis del coronavirus en febrero, era de 2,49. El 19 de marzo se emitió la orden que implementó medidas de permanecer en casa y la tasa de infección cayó por debajo de 1. El virus no se propagó más. Alrededor del 25 de mayo, con la reapertura, pudimos observar un aumento. La tasa no es tan alta como lo era en marzo, pero los datos indican que el virus se está propagando.

¿Lo observa también en los hospitales donde trabaja?

Sí, el Grupo de Hospitales San José tiene unos 50 hospitales en estados occidentales como Texas, California, Washington, Oregón, Alaska y Montana. Definitivamente observamos el aumento inicial, el primer paciente de COVID-19 en EE.UU. fue ingresado en un hospital de Washington. Luego vimos un declive en todos esos lugares. Y ahora hay un nuevo aumento en las hospitalizaciones.

¿Y lo observa con preocupación?

Definitivamente es algo que tenemos que observar. Hemos visto la disminución del número de casos y ahora vemos que están aumentando de nuevo. Tenemos que asegurarnos de que tenemos la capacidad de atender a nuestros pacientes, que nuestro personal médico tenga suficiente ropa de protección y que estemos equipados con pruebas y medicamentos.

¿Qué es lo más peligroso de esta pandemia?

Lo que más me preocupa son las personas que no siguen las recomendaciones de los expertos en salud. El objetivo de estos expertos es asegurar que la tasa de mortalidad se mantenga baja. Me preocupa que la gente no use mascarillas y no mantenga distancia.

Otro problema es el impacto de la pandemia en enfermedades no relacionadas con el coronavirus. Hay datos que muestran que los pacientes no acuden a los médicos ni a los hospitales. Retrasan estas visitas y esto lleva a un peor curso de la enfermedad. También vemos indicios de que las personas no se tratan sus enfermedades crónicas porque tienen miedo de venir al médico y se aislan en casa. Y estamos viendo menos exámenes de prevención de cáncer.

¿Qué esperan en esta situación de los políticos?

Lo mejor que podemos hacer es observar las cifras. Tratamos de tomar decisiones basadas en los mejores datos que podemos obtener. Admito que en medio de esta pandemia es fácil tomar decisiones que están influenciadas por otras cosas.

Pero nosotros, en el sector de la salud, sabemos que las decisiones basadas en datos llevan a mejores resultados para nuestros pacientes. Por eso los políticos, ya sea a nivel regional o nacional, o las organizaciones como la OMS, deben asegurarse de que las recomendaciones que difunden se basen realmente en hechos científicos.

Playa en California. Muchos subestiman el peligro.

A la luz de las cifras sobre el coronavirus que tenemos ahora. ¿A dónde vamos?

Es como una obra de tres actos y actualmente estamos en el segundo acto. Habrá un tercer acto. Si miramos cuando llegará la gripe, sabemos que vendrá una tercera ola. Por supuesto, todo esto estará influenciado por cómo nos comportamos, si hay una vacuna contra el virus, y todo ese tipo de cosas.

¿Habrá una vacuna pronto?

Creo que eso es una ilusión. Hay mucha gente que hace un gran trabajo. Están progresando, pero aún no sabemos una fecha exacta.

El Dr. Chad Krilich es médico superior del Grupo Hospitalario de San José en el condado de Sonoma, California, donde trabaja en dos hospitales. Krilich también se ha desempeñado como médico de cabecera durante más de diez años.

