El Gobierno afina proyecto de ley para financiar a BoA con $us 25 millones

Viceministro aclara que una vez que apruebe la ley y se cuente con los recursos se apostará por una reestructuración de la estrategia comercial para internacionalizar la compañía aérea nacional

Fernando Rojas Moreno



El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, trabaja en un proyecto de ley para acceder a $us 25 millones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) para emplearlos en el plan de salvataje de la aerolínea estatal BoA.

A decir del viceministro de Transporte, Julio Linares, dicha operación es parte de la segunda fase del plan de salvataje presentado por los directores de la aerolínea y aprobado por el Órgano Ejecutivo. Mencionó que la primera fase se ejecutó con la inyección de capital, por valor de Bs 30 millones, para que la empresa cumpla con obligaciones pendientes a ‘cortísimo plazo’ con proveedores por alquiler de aviones, pago de servicios y pago de salarios al personal de la empresa.

“Está en proceso de adecuación una ley para que BoA pueda acceder a un préstamo de $us 25 millones del Finpro. De principio estaba presupuestado y programado en la gestión del gobierno de Evo Morales, pero necesitamos que la Asamblea Legislativa, en la presente semana, le dé luz verde para cumplir el plan de salvataje”, precisó Linares, al detallar que el monto definido, en los dos años del plan de rescate de BoA, es de $us 50 millones.

El viceministro aclaró que una vez que apruebe la ley y se cuente con los recursos se apostará por una reestructuración de la estrategia comercial para internacionalizar la compañía aérea nacional. En su portafolio de destinos incluye a Madrid (España), Miami (EEUU), San Pablo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina). “La buena noticia es que ya se consiguió la autorización de Perú para que una vez ese país abra sus fronteras y permita vuelos internacionales BoA aterrice en Lima”, apuntó Linares.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

De los aspectos negativos de la aerolínea, Linares indicó que los estados financieros de 2019 arrojan una pérdida de $us 28 millones. Atribuyó los motivos a las malas decisiones de la anterior gestión que, por ejemplo, creó la subsidiaria BoA Regional sin estudio de mercado y en cuyo proyecto se invirtieron $us 10 millones. Habló también de sueldos a pilotos por montos de $us 14.000, cuatro veces más de lo que gana el gerente. “Eso provocó un déficit financiero en la empresa”, concluyó Linares.

El pasado mes, la línea aérea Amaszonas envió al Gobierno un paquete de medidas urgentes, para salvar la aviación comercial boliviana que requiere al menos, según refirió el vicepresidente ejecutivo de esta compañía, Luis Vera, un financiamiento de $us 100 millones al sector.

Fuente: https://eldeber.com.bo/