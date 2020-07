El Kremlin responde a las acusaciones de Londres de ‘hackear’ farmacéuticas para robar información sobre el desarrollo de vacunas contra el Covid-19

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó este 17 de julio las acusaciones de Londres de que piratas informáticos presuntamente vinculados con Moscú trataron de robar información sobre el desarrollo de vacunas contra el coronavirus en Reino Unido, EE.UU. y Canadá.

«No sabemos quién trató de ‘hackear’ en Reino Unido y qué, pero Rusia no tiene nada que ver con eso«, declaró el vocero. «Nosotros mismos nos enfrentamos todo el tiempo a los intentos de perpetrar delitos cibernéticos contra nuestras bases informáticas, nuestras instituciones», indicó, añadiendo que «es un problema común».

Peskov advirtió que las acusaciones de Londres tendrán un impacto negativo en las relaciones entre ambos países. «Hay que reconocer que el lado británico apenas puede hacer algo para agravar aún más el carácter de las relaciones bilaterales», dijo.

De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC) publicado este jueves, los ataques fueron realizados por el grupo ‘APT29’, también conocido como ‘los Duques’ u ‘Oso acogedor’, que, según el organismo, «casi seguramente» forma parte de los servicios de inteligencia rusos.

Por su parte, Peskov reiteró que el Kremlin no sabe «en absoluto» con quién está vinculado el grupo de piratas cibernéticos que intentó realizar dichos ciberataques. En respuesta a la publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido en la que el Centro Nacional de Ciberseguridad del país estimaba que «era casi seguro (95%+)» que el grupo estaba vinculado con Rusia, el portavoz presidencial hizo hincapié en que el Kremlin no entendía «qué es un 95% de certeza de los servicios especiales británicos» y «por qué no es el 96% y no el 94%». «Al parecer, los servicios especiales británicos usan algún método de cálculo especial», señaló, destacando que Moscú «no tolera la situación, cuando esos porcentajes llevan a algunas acusaciones contra nosotros».

Supuestos intentos de robo de datos

«A lo largo de 2020, APT29 ha atacado varias organizaciones, involucradas en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19 en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, muy probablemente con la intención de robar información y propiedad intelectual, relacionada con el desarrollo y la prueba de las vacunas», señala el texto del Centro Nacional de Ciberseguridad británico.

El organismo indicó que el grupo «usa una variedad de herramientas y técnicas para atacar predominantemente» a entidades gubernamentales, diplomáticas, sanitarias, energéticas y a ‘think tanks’ con el fin de «obtener inteligencia».

En el contexto de la publicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, emitió un comunicado en el que acusó a la inteligencia rusa de ciberataques «irresponsables» y «completamente inaceptables».

Al mismo tiempo, Raab hizo hincapié en que su país «continuará contrarrestando» a aquellos grupos que estén detrás de ataques de este tipo y trabajará con sus aliados para «responsabilizar a los perpetradores».