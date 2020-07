El MAS de Tarija apoyará la determinación en el caso de postergar las Elecciones Nacionales

El ejecutivo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija, Carlos Acosta, ha informado que como partido político apoyarán la postura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el cambio de fecha de las Elecciones Nacionales ya que la cantidad de contagios por coronavirus solo se están incrementando en el país y los sistemas de salud de los departamentos están colapsando por la «incapacidad» del Gobierno actual.

«Nosotros a las 02.00 de la mañana hemos tomado información que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) va a suspender las elecciones hasta octubre o noviembre, queremos ser claros ante la población el Gobierno de facto siempre a través de los respiradores truchos, a través de la incapacidad de la salud, siempre su intención ha sido quedarse».

Por su parte, ha recalcado que el Gobierno transitorio ha tenido serias falencias en la atención de los pacientes con coronavirus además del manejo de la pandemia en forma preventiva.

«Los ministros truchos no quieren dar respiradores, no quieren dar medicamentos, no quieren hacer las pruebas PCR, no quieren comprar los reactivos y siempre decían que el pico más alto va a ser en tal fecha y se movían todas fechas pero estamos más que seguros que en los meses de octubre y noviembre van a seguir subiendo los contagios comunitarios», ha señalado.

En este sentido, ha indicado que los sistemas de salud del país están colapsando y espera que no le toque la realidad de otros departamentos a Tarija.

«Dejamos bien en claro que como instrumento político siempre está primero la vida y vamos a respetar lo que diga el Tribunal Electoral, pero dejamos en claro que la pandemia y todo esto de la salud se va a salir de las manos porque ya colapsó La Paz, Cochabamba y Dios quiera que no colapse el departamento de Tarija por la incapacidad del Gobierno de facto».