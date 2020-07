El MAS ve doble discurso del Gobierno y pide a Núñez no mentir al pueblo por los créditos externos

La legisladora señaló que no asistirán a una nueva convocatoria y que si el Ejecutivo quiere fundamentar el destino de los créditos de organismos multilaterales pendiente de aprobación tendrá que acudir a la comisión para exponerlos.

Fernando Rojas Moreno

El Deber

“Como pretende generar diálogo y procurar unidad si ni siquiera permitió el ingreso a cuatro de 13 diputados que integran la comisión”. Así, la diputada Otilia Choque, que preside la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, descalificó las declaraciones vertidas por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que denunció una ‘actitud intransigente’ de la bancada del MAS que hoy debía acudir a una reunión con autoridades del Ejecutivo para analizar temas económicos ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19.

Choque descartó un boicot y tildó de mentiroso a Núñez a quién pidió decir la verdad al pueblo y no manejar un ‘doble discurso’. “La reunión estaba fijada para las 11:00 de hoy. Restringieron el ingreso a los diputados, supuestamente por un tema de bioseguridad. Después nos dicen que solo cuatro podríamos pasar y cuando lo íbamos hacer impiden el paso de los técnicos y no permiten llevar las carpetas. Por responsabilidad no accedimos porque es un tema delicado por los números y porque no podemos hablar de memoria», dijo la parlamentaria masista.

Además, aludió que en las carpetas están las pruebas de las reiteradas solicitudes que la comisión hizo llegar al Ejecutivo para que completen la documentación de los créditos pendientes de aprobación en la Asamblea.

Después del ‘desaire’, la legisladora advirtió que no asistirán a una nueva convocatoria y que si el Ejecutivo quiere fundamentar el destino de los créditos de organismos multilaterales pendiente de aprobación tendrá que acudir a la comisión para exponerlos. “Mientras no se completen todos los preceptos constitucionales no aprobaremos ningún crédito”, sentenció Choque.

Núñez lamentó que Choque intentará ingresar con toda su bancada al encuentro, poniendo en riesgo las medidas de bioseguridad e incumpliendo la convocatoria que solo planteaba la presencia de dos representantes. “Al MAS no le interesa la vida, ni la salud, no le interesa reactivar la economía, solo le interesa bloquear”, afirmó, recalcando que la reunión debía ser solo entre cuatro personas, dos representantes del Legislativo y dos diputados del MAS.

En la presente jornada se frustraron dos intentos de diálogo convocado por el Gobierno. A primeras horas de la mañana senadores del ‘instrumento político’, según denunció Núñez, no acudieron a la convocatoria, lo que dificulta que el Estado pueda acceder a esos recursos, necesarios para la reactivación económica del país.