El sector industrial reporta cifras rojas

Ernesto Estremadoiro Flores

Las cifras negativas predominan en los diferentes sectores de la economía. Las exportaciones industriales hasta el mes de mayo, cayeron un 17,5% con relación al mismo periodo de 2019. El dato se desprende del informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y un informe de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Hasta mayo de este año las exportaciones, según el INE, llegan a $us 1.078,8 millones. El dato refleja una caída de $us 228,3 millones, con relación a los $us 1.307,1 millones registrados en la gestión de 2019.

Los sectores que registraron más caídas en sus ventas externas, fueron las exportaciones de oro metálico en 18,2%, productos derivados de la soya en 10,8% y estaño metálico en 43,1%. Sin embargo, aumentaron las ventas externas de derivados de girasol en 88,1% y alcohol etílico en 29,2%.

Al mes de mayo de 2020, las exportaciones nacionales llegaron a $us 2.591,6 millones, menor en $us 816,0 millones a la registrada en el 2019, cuando las ventas externas alcanzaron los $us 3.407,6 millones: esto representa una disminución de un 23,9%

Pero no solo las exportaciones del sector tuvieron cifras negativas: las importaciones de materias primas cayeron en un 30% y las compras de productos intermedios bajaron en 27,5%. Además, las adquisiciones de bienes de capital se contrajeron en un 33,3%.

Según datos de la CNI, el registro de las empresas del sector tuvo un descenso de un 1,3%.

Por otro lado, los créditos al sector manufacturero decrecieron levemente.

Bolivia ingresa a una recesión de 5,9%, según el Banco Mundial, mientras que para la próxima gestión se espera una recuperación de un poco más de 2%.

Fuente: eldeber.com.bo