El tenso encuentro entre Kim Kardashian y Kanye West: lágrimas y aspavientos dentro del auto

El matrimonio atraviesa un momento muy complejo que se ha ventilado al público

Kim Kardashian y Kanye West no viven su mejor momento. La pareja fue captada en medio de una discusión en su automóvil, después de que la semana pasada el rapero revelara duros detalles de su intimidad como que alguna vez pensaron en abortar a su primogénita y comparar a Kris Jenner con Kim Jong-un.

Los famosos se reunieron por primera vez en Cody, una ciudad de Wyoming, luego de una semana muy caótica en la que la su estabilidad emocional quedó al descubierto. Fue durante su primer mitin electoral donde el intérprete de Stronger rompió en llanto al pronunciar un discurso sobre el aborto y en el que recordó dos episodios relacionados en su vida: su padre intentó interrumpir el embarazo de su madre y hace unos años también exploró esta idea con la también empresaria, Kim Kardashian.

Estas declaraciones desataron un intercambio de comentarios, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, que pusieron en evidencia el frágil estado emocional de West y los problemas matrimoniales con la mayor de las Kardashian, quien ahora fue vista al borde del llanto durante una discusión con su esposo en un lugar público en Estados Unidos.

Las instantáneas fueron captadas afuera de un restaurante de comida rápida en Wyoming, donde el rapero se refugió tras sus desafortunados comentarios y hasta donde Kim viajó el pasado lunes para intentar resolver sus problemas maritales.

En las imágenes difundidas por TMZ y el Daily Mail, se observa a las estrellas de Keeping Up With The Kardashians hacer una parada afuera de un Wendy’s y hacer algunas interacciones con sus teléfonos móviles, hasta que minutos después protagonizan una acalorada discusión en la que Kim luce molesta, muy afectada y hasta derramando lágrimas.

La escena quedó inmortalizada por varias instantáneas en las que se descubre el llanto de la empresaria de 39 años y el enojo del músico de 43 años.

Una fuente reveló a People que esta reunión fue especial para la pareja, porque no habían estado juntos en semanas. “Tan pronto como Kim llegó al rancho, ella y Kanye salieron juntos en su automóvil”, destacó para la publicación.

“Ella está muy emocionada por todo y también agotada. Se siente muy herida por Kanye. Ha tratado de comunicarse con él varias veces y él simplemente la ignora”, mencionó la misma persona allegada a la pareja con cuatro hijos en común.

“Decidió volar a Cody para hablar con él en persona. Ya no quiere ser ignorada”, precisó.

Una nueva controversia llegó a la familia de Kim Kardashian y Kanye West cuando el rapero realizó su primer (y explosivo) acto de campaña en Carolina del Sur tras anunciar su candidatura a la Presidencia de los EEUU. Fue aquí donde propuso premiar con un millón de dólares a quienes tengan un bebé y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud.

Después el mismo West emitió una serie de comentarios en Twitter en los que acusó a su esposa, de tratar de encerrarlo y que desataron dudas sobre su salud mental.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero en el mensaje que ya borrado de su red social.

Entre sus revelaciones también destacaron las de la posibilidad de un divorcio, luego de que Kim tuvo un encuentro con el rapero Meek Mill en un famoso hotel de Los Ángeles.

La famosa no tardó en pronunciarse en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentó su trastorno bipolar”.

Kanye West se disculpó con la madre de sus hijos tras confesar los frenéticos detalles de su intimidad: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”.