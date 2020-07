El Tigre se desmarca de Fabol y «no renuncia» a la Verde

Campeones

Ayer, futbolistas de los 14 clubes de la División Profesional difundieron una carta firmada el sábado en la que ratificaron su renuncia individual y colectiva a la Selección. Casi paralelamente, jugadores de The Strongest, que también firmaron esa misiva, comunicaron que sí asistirán a cualquier convocatoria del equipo de César Farías.

El documento de Futbolistas Agremiados de Bolivia está dirigido a César Salinas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). “Comunicamos el apoyo unánime a nuestro sindicato, a nuestros capitanes y ratificamos nuestra renuncia individual y colectiva a cualquier convocatoria de la Selección nacional”, dice el escrito. Los futbolistas explicaron que no cambiarán de opinión mientras “no se resuelvan las irregularidades, atropellos a la normativa vigente y se cumplan los compromisos suscritos, reclamados en reiteradas oportunidades, determinación que se la hacemos conocer por conducto regular, junto con nuestros representantes”.

The Strongest

En una carta firmada por “los jugadores del primer plantel de The Strongest” se resolvió que “hemos tomado la decisión de no renunciar a la Selección y de no ser parte de cualquier juego que afecte y dañe nuestro fútbol”. Fuentes del cuadro atigrado explicaron que se trata de un documento emitido por los jugadores y no por la institución. Los deportistas sustentaron su postura luego de conocer que Bolívar y Wilstermann volverán a trabajar en los siguientes días porque deben prepararse para encarar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

“Nos hemos reunido como equipo y expresamos nuestra más profunda molestia, puesto que la idea principal era la de pararnos todos los jugadores que hacemos vida en los 14 equipos profesionales, afectando así de manera directa a la Selección, como única medida”, dice uno de los párrafos de la carta.

Justificaron su posición en que si hay dos clubes que trabajan, “se desvirtúa el sentido de compañerismo y solidaridad con el resto de compañeros que pasan una situación difícil”.