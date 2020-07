En @RadioCentroCbba, explicamos que candidatos tenemos obligación de llegar al c…

...las elecciones generales. El ex vocero de la presidenta transitoria Jeanine Áñez y actual candidato a presidente, Jorge " Tuto " Quiroga , manifestó en... elecciones, estaba presente el partido del señor Tuto Quiroga . Los únicos que no participaron y se negaron a llegar a un acuerdo fue la agrupación 'Creemos...

www.plenglish.com | 19 hours ago

...the increase in SARS-CoV-2 cases, defended by right-wing presidential candidates Jorge (Tuto) Quiroga and Samuel Doria Medina...

Compartido: 0